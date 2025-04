È la truffa più pericolosa e ti svuota il conto, c’è un solo modo per difendersi: come fare

Attenzione per questa truffa svuota conto, è davvero pericolosa e prosciuga tutti i tuoi risparmi: ecco come proteggersi.

In un’epoca sempre più tecnologica e all’avanguardia, le truffe telematiche e informatiche sono ormai all’ordine del giorno. È importante essere consapevoli delle truffe che possono svuotare il tuo conto e che colpiscono in maniera sempre più esponenziale.

Alcuni dei metodi più comuni includono phishing, dove i truffatori inviano e-mail o messaggi falsi per ottenere le tue informazioni personali, e truffe telefoniche in cui si spacciano per rappresentanti di banche o altri tipi di enti, riuscendo così a carpire informazioni strettamente personali. Ma non solo, sono sempre di più le persone che vengono truffate anche nei più comuni siti di e-commerce, in cui il malcapitato pensa di acquistare prodotti di marca a prezzi bassissimi, ma in realtà si tratta di merce completamente inesistente e quando se ne renderanno conto sarà ormai troppo tardi.

Come proteggersi dalla truffa pericolosa e svuota conto: ecco cosa è importante sapere e cosa fare.

Purtroppo, nonostante se ne parli tantissimo e sempre più spesso si cerca di mettere in guardia, sono ancora troppe le persone che quotidianamente vengono truffate in questo modo. Fortunatamente, però, esistono alcune accortezze da poter adottare per non trovarsi vittima dell’ennesima frode e per essere certi di potersi difendere da chi crede di essere più astuto di noi.

Il primo segnale da notare e che funge da vero e proprio campanello d’allarme è l’insistenza nel chiedere informazioni personali, dati sensibili e anche numeri di telefono. La pressione ad agire in fretta deve mettere subito in guardia. Un altro fattore molto importante da tenere bene a mente, è che tutte le comunicazioni più importanti avvengo sempre tramite canali certificati e anche tramite applicazioni, diffidare quindi da e-mail poco convincenti e da telefonate dubbie.

Per evitare di cadere in trappola, è assolutamente vietato comunicare dati sensibili tramite messaggi, telefonate o anche tramite email che in apparenza possono sembrare anche ‘veritiere’. Se si ha anche il minimo dubbio, sarà importante avvisare chi di dovere e cercare di mettersi immediatamente in contatto con il servizio clienti in questione, che saprà sicuramente se c’è una richiesta di dati in corso. Se così non fosse, segnalare tutto alle autorità competenti, che provvederanno a fare tutti i relativi controlli. Purtroppo, le truffe continueranno ad esistere, ma sapersi difendere sarà un enorme vantaggio.