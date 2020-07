La notizia del giorno è il rinvio a giudizio per Matteo Salvini, riguardo la vicenda della nave Open Arms. Sarà un processo storico, il primo per un ministro nell’esercizio della sua carica istituzionale. Quali effetti avrà tutto questo? Ci sono motivazioni politiche?

Nicola Molteni, esponente alla Camera della Lega, ha commentato i fatti a Lavori in Corso, difendendo il suo capo politico. Sicuro della ragione di Salvini, si è detto orgoglioso di aver fatto, come Lega, quello che si imputa a Salvini: difendere gli interessi del Paese fermando l’immigrazione clandestina.

“Matteo Salvini affronterà il processo a testa alta, orgoglioso per aver difeso la patria e gli interessi dell’Italia. Quello di oggi è un tentativo di abbattere l’unica alternativa e speranza del paese, di abbattere politicamente il capo dell’opposizione. Salvini ha dimostrato in Parlamento di essere un gigante politico, qualcun’altro è un nano politico che non era riuscito a battere Salvini al voto. Salvini è stato il miglior ministro dell’interno della storia del paese, torneremo e faremo ancora meglio.

C’è qualcuno che scappa dal voto e dalla democrazia. Abbiamo assistito ieri a una scena patetica con la sinistra e il M5S che si sono lacerati per la presidenza delle commissioni. Noi al governo abbiamo dimostrato che fermare l’immigrazione clandestina sia possibile, difendendo i porti e gli interessi nazionali. La sinistra dal 2012 al 2017 ha consentito l’ingresso in Italia di 700 mila immigrati irregolari. I dati oggi ci dicono che l’Italia è tornata a essere invasa e ad essere il campo profughi d’Europa. Drammatico perché oggi l’emergenza migratoria è collegata all’emergenza sanitaria.

Ho grande fiducia nella magistratura, io sono avvocato, e i magistrati italiani sono persone serie. Certo se poi dovessi leggere le chat di Palamara in cui dice che Salvini va fermato…

Io sono convinto che il reato di sequestro di persona non sussisterà perché Salvini non ha sequestrato nulla, ma ci ha difeso. Mi rammarica che quello che ha fatto Salvini lo ha fatto l’attuale ministro dell’interno ad ottobre e a gennaio con due ONG, ma il ministro Lamorgese non mi pare sia stata ripresa. Il diritto darà ragione a Salvini e lo dimostreremo nelle aule di tribunale.

La responsabilità di Salvini deve essere condivisa con quelli che hanno lavorato con Salvini in quel caso: il divieto di ingresso nelle acqua territoriali viene firmato anche dal ministro della difesa, da quello delle infrastrutture con l’avallo del premier. Il silenzio del M5S è un silenzio imbarazzato, che aveva accettato la politica di Salvini, accettando il decreto sicurezza. Ma dai 5 stelle ci si può aspettare di tutto. Noi rifaremmo tutto quello che abbiamo fatto, cioè fermare l’immigrazione irregolare.

Noi andremo al voto perché non si può scappare dal voto tutta la vita e i cittadini torneranno a premiare i fatti di Matteo Salvini. Il paese ha bisogno di turisti ma noi stiamo importando clandestini. Gravissimo non dire che i positivi al Covid sono immigrati, questo Governo ha chiuso gli aeroporti per i turisti ma ha aperto i porti agli immigrati clandestini senza un minimo di responsabilità. Torniamo a essere un Paese serio. Questo governo rappresenta un pericolo serio per il nostro Paese“.

