“L’OMS in una prima fase della pandemia diceva che addirittura le mascherine non servivano“. Così Enrico Michetti, direttore di Gazzetta Amministrativa, affronta l’argomento tanto discusso dell’obbligo di indossare ancora le mascherine.

La fase più acuta dell’emergenza sanitaria è passata ma le costrizioni e le leggi al riguardo non lasciano posto ad una rivalutazione complessiva delle misure restrittive.

Misure di sicurezza o semplice interesse economico? Ne parliamo a “Un giorno speciale” assieme a Enrico Michetti, Francesco Vergovich e Fabio Duranti.

“Se nel Lazio sono rimasti 20 contagi e 16 sono di importazione forse sarebbe opportuno varare delle norme sul transito più che sulle mascherine. Questa è una misura ostruzionistica. L’OMS in una prima fase della pandemia diceva che addirittura le mascherine non servivano. Poi hanno ordinato centinaia e migliaia mascherine che non sono mai arrivate fino ad aprile. Oggi non servono ma quel carico lo dobbiamo smaltire perciò per ragioni economiche porteremo la mascherina per anni, finché i carichi non saranno esauriti.

L’articolo 650 del codice penale dice che chi contraddice all’organo dell’autorità è sanzionato con ammenda e reclusione fino a due anni di carcere laddove non adempie a quelle che sono le disposizioni varate in materia di emergenza sanitaria o di sicurezza nazionale. La norma è sciocca dato che chi dovrebbe farla vivere non la fa vivere perché è chiaramente inapplicabile, inopportuna, incongruente e assistiamo al fallimento della norma stessa”.

