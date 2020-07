Continua ad infiammarsi sempre di più lo scontro tra USA e Cina. Scontro tecnologico senza precedenti per la questione del 5g di Huawei che gli americani vogliono fermare. Scontro politico per la nuova legge sulla sicurezza nazionale imposta dai cinesi a Hong Kong, alla quale gli USA si oppongono. Scontro commerciale con l’introduzione dei dazi. Sanzioni contro i cinesi per la violazione dei diritti umani contro le minoranze musulmane e da oggi anche scontro diplomatico con gli USA che hanno appena ordinato a Pechino di chiudere, entro domani 24 luglio, il Consolato Generale Cinese a Houston. Pechino parla di una misura senza precedenti e minaccia rappresaglie.

“Proteggeremo gli americani e la nostra proprietà intellettuale” ha detto il Segretario di Stato americano Mike Pompeo. La Cina, per voce del Ministero Degli Esteri, ha parlato di provocazione unilaterale, di grave violazione delle leggi internazionali e di un tentativo deliberato di minare le relazioni tra Cina e USA aggiungendo che Pechino condanna con forza la mossa e chiede agli USA di correggere i suoi errori in caso contrario la Cina prenderà legittime contromisure. La guerra tra USA e Cina ha smesso di essere fredda.

