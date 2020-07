Il Dipartimento di Giustizia Americano ha accusato due hacker cinesi di aver rubato segreti commerciali del valore di centinaia di milioni di dollari da società di tutto il mondo. E più recentemente di aver preso di mira le vulnerabilità delle reti di aziende di biotecnologia e di altri gruppi impegnati in prima linea nelle ricerche sui vaccini e sulle cure per il Covid -19.

I due hacker avrebbero agito anche per conto dell’agenzia di intelligence e contro-spionaggio cinese. In pratica, per gli americani, non solo i cinesi sono responsabili per la diffusione del Covid -19, non solo hanno favorito la pandemia in tutto il mondo ritardando le comunicazioni per salvaguardare i propri interessi. Adesso vorrebbero addirittura rubare gli studi sulle possibili cure.

Questo è l’ultimo scenario della guerra in atto tra USA e Cina che costringerà gli alleati europei ad un decisivo riallineamento geo-politico, non è più possibile ambiguità. E l’Italia cosa ha intenzione di fare?

