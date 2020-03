Si moltiplicano i casi di coronavirus in Europa, mentre il mondo chiude le porte all’Italia: aumentano all’unisono la psicosi e la curiosità sul cosiddetto paziente 0.

Sono molteplici le teorie in proposito, una meno plausibile dell’altra dal famoso pipistrello alla fuga del virus da fantomatici laboratori.

Secondo il filosofo e saggista Diego Fusaro è bene agire a rigor di logica per andare in fondo alla vicenda: le reazioni economiche all’infezione da coronavirus hanno colpito maggiormente paesi come Cina, Italia o Iran, avversari delle quali nazioni, secondo Fusaro, non possono non finire se non nel banco degli imputati, quantomeno tra i sospettati.

“Coronavirus, guarda caso i paesi più contagiati sono proprio Cina, Iran e Italia”

“Basta aver letto “I promessi sposi” del nostro Manzoni nazionale per sapere che uno dei tratti specifici della peste a Milano fu proprio l’inasprirsi delle relazioni sociali, il venir meno di una civiltà conquistata nei secoli che d’improvviso fu spazzata via tramite l’odio reciproco tra gli uomini motivato dal fatto che ognuno poteva essere un potenziale untore.

Dinanzi a questo il potere giubila, allorché i sudditi anzi che collaborare tra loro in vista della comune redenzione diffidano gli uni degli altri.

Il potere vive di contrapposizioni tra gli ultimi, fa si che si scambino per amici i nemici e viceversa, facendo in modo che si produca una sorta di impossibile catena sociale volta alla redenzione.

La domanda da porre a mio giudizio è questa: perché di tutti i paesi proprio l’Italia è stata colpita dal coronavirus?

Molti dicono per via dei maggiori tamponi, dunque le altre nazioni scopriranno altri casi. Potrebbe essere, infatti in Germania ci sono 80.000 casi sospetti.

Un’altra tesi è che l’Italia negli ultimi due anni era il paese che più si stava avvicinando alla Cina sul piano economico, ricorderete la Via della Seta e la firma di Di Maio su quel progetto.

Ciò destò le ire di Washington, che subito potè esprimere il proprio disappunto rispetto a quella vicinanza dell’Italia alla Cina.

Guarda caso quali sono i paesi più colpiti? Cina, Iran e Italia.

Non deve sfuggire il fatto che siano paesi non allineati rispetto a Washington, anzi, già da tempo nel mirino della monarchia del dollaro.

Chiaramente l’opinione della scienza è importante, ma un medico ti può dire come è fatto un virus, quali sono i sintomi o come proteggerti, non che sia un’arma proveniente dai laboratori americani.

Un’ipotesi che nessuno ha formulato è che in realtà il paziente 0 abbia trasmesso il virus al paziente 1 senza averlo lui stesso in corpo“.

