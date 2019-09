Serie A, ecco chi incassa di più dagli sponsor di maglia

Una parte molto importante degli incassi di un club di Serie A è quella che concerne le sponsorizzazioni delle maglie. Aggiornato annualmente e confuso di continuo con la sponsorizzazione tecnica, gli sponsor di maglia che compaiono sulle casacche dei vari club sono una ghiotta occasione per dare fiato ai conti e a casse in fermento come quelle di un club della massima serie.

116 milioni di euro in gioco

Attualmente il mercato complessivo dei main sponsor ha raggiunto la modica cifra di 116 milioni di euro, due milioni in più dello scorso anno e, contrariamente a quanto forse vi aspettate, nel primo gradino del podio dei più pagati non ci sono le big del campionato (Juventus, Napoli, Inter, Milan, Roma, Lazio).

4 squadre senza sponsor

Ma procediamo per gradi, partendo dalle squadre che non hanno uno sponsor di maglia: in Serie A sono 4. La Lazio ha dovuto rinunciare ai 7 milioni di Marathonbet, a causa del recente divieto di pubblicità per i marchi di betting, mentre Sampdoria, Spal e Genoa non ne hanno uno deliberatamente: pratica usuale per le genoane, meno per la Spal, in difficoltà nel trovare una sponsorizzazione nel corso della crisi dello stadio.

La più pagata

Tornando ai “Paperoni” del campionato è clamorosa la squadra che incassa di più dalla sponsorizzazione di maglia: grazie alla maxi-operazione di antica durata con la controllante Mapei sono 18 i milioni incassati dal Sassuolo, includendo nell’accordo la denominazione dello stadio e del nuovo centro sportivo.

Tutte le big sono alle spalle dei neroverdi: la Juventus ha un contratto con Jeep da 17 milioni in scadenza nel 2021 e punta a rinnovarlo contando sull’effetto Ronaldo, alle spalle dei bianconeri Milan e Roma (14 milioni) poi Inter (10,5 milioni) e Napoli (9 milioni).

L’eccezione

L’unica novità per quanto riguarda le altre squadre è la Fiorentina, la formazione viola ha iniziato l’avventura in Serie A con lo sponsor Mediacom, “offerto” dal patron Rocco Commisso. La società statunitense che produce e distribuisce servizi di televisione via cavo e internet è un tentativo del magnate di rafforzare il Made in Florence, come dichiarato da lui stesso. L’accordo col colosso delle telecomunicazioni americano frutta ai viola 6,5 milioni di euro per lo sponsor di maglia: il settimo valore della Serie A

