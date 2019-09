Massimo Fini: “Renzi è peggio di Berlusconi, un uomo di cui non ti puoi mai fidare”

Si spazia con Massimo Fini dallo scenario politico attuale, parlando di uno degli elementi cardine di quest’alleanza di governo tra M5S e PD, l’ex dem e ora leader del partito “Italia Viva“, Matteo Renzi, all’attuale situazione in cui versa il mondo del calcio oggi. Ecco cosa ha detto il giornalista durante la diretta di “Un giorno speciale”.

“Renzi è anche peggio di Berlusconi, un uomo di cui non ti puoi mai fidare”

Renzi come Berlusconi? “Secondo me, sotto certi aspetti, Renzi è anche peggio di Berlusconi. E’ un uomo di cui non ci si può fidare, che fa della politica un fatto esclusivamente personale e narcisistico“.

L’ex segretario del Pd potrebbe tornare quindi, in futuro, a Palazzo Chigi per ricoprire nuovamente il ruolo di premier? “Non credo. Quello che potrebbe fare Renzi è far cadere il governo, ma sarebbe una mossa pericolosa, anche per lui, perché poi chi si fida più, chi lo vota, a parte la sua cerchia familiare?“

“Il denaro ha distrutto il calcio”

In merito invece alla situazione in cui versa il mondo calcistico oggi “per la mia generazione, il calcio era il gioco principe. Oggi vedo che il calcio ha stufato i miei coetanei, perché è diventato un fatto economico e televisivo. Il vero calcio, come sanno tutti quelli che amano questo sport, è quello da stadio. E’ lì che ci sono i suoi valori più importanti. Il calcio da stadio era un modo per mettere insieme individui socialmente diversi, l’operaio accanto al suo imprenditore “.

“Il denaro finisce per distruggere l’oggetto di cui si occupa, togliendogli, nel caso del calcio, tutti gli elementi identitari, rituali, comunitari che hanno fatto la fortuna di questo gioco per più di un secolo“.

“Oggi si parla più di calciomercato che di calcio giocato. A gennaio il calciomercato si riapre, con tanti saluti alla regolarità della competizione, perché una cosa è giocare con una squadra, un’altra è farlo con una formazione completamente differente”.

