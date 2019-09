“Inzaghi, non mettere Patric di nuovo in campo”

Furio Focolari – Che devo dire… Inzaghi dice che i giocatori li vede in allenamento e noi no. Eh, mica è colpa nostra. Non ce li fanno vedere! Poi dice che viene giudicato solo dai risultati… Ma nel calcio da che cosa ti dobbiamo giudicare? Io mi sono stufato devo dire. Sento solo sciocchezze alle conferenze stampa, delle risposte che proprio mi lasciano così… Sono rassegnato.

L’allenatore è lui ed è giusto che metta in campo chi decide lui. Però non è possibile che abbia visto Patric in grande spolvero prima di Lazio-Spal l’anno scorso e Patric in grande spolvero quest’anno. Che vi devo dire, io non condivido.

Parolo ha 35 anni, è un giocatore a fine carriera, e invece questa è diventata la Lazio di Parolo. Non posso essere d’accordo con quello che dice Inzaghi.

Poi su questa cosa che dice che giudichiamo solo dai risultati sono molto polemico. Se giochi sempre bene ma poi sei ultimo in classifica sei bravo? No, non sei bravo.

La Lazio attualmente ha 7 punti, il che significa uno in meno della Roma. Una Roma che sta giocando malissimo. E allora, se Inzaghi è contento così va bene, che vi devo dire.