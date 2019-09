Dopo l’Atalanta, occhi puntati su Fonseca

Guido D’Ubaldo – La Roma deve tentare di cancellare subito la brutta sconfitta che ha riportato un po’ tutti con i piedi per terra. Deve fare i conti con un ciclo di partite impegnativo, perché dobbiamo considerare che dopo la partita di domani ci sarà l’Europa League. Ci sono dei giocatori che non stanno in grande forma, c’è il problema di Pellegrini che è stato convocato come Spinazzola e che però non è ancora al meglio.

L’allenatore tiene ancora in considerazione l’ipotesi della difesa a tre… Io mi sbilancio: ritengo che non sia il modo giusto per affrontare il Lecce, secondo me la Roma si snatura un po’. Però se lui ritiene di poter andare avanti con questo modulo, vediamo domani con quale atteggiamento scenderanno in campo.