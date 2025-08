Dopo la scorsa deludente stagione, l’ex Atalanta è atteso al riscatto sul campo: il club bianconero ha già preso la sua decisione

Oggetto di una trattativa lunga ed estenuante, che ha anticipato di un anno quella che l’Inter ha intavolato – ma senza successo – con l’Atalanta per il cartellino di Ademola Lookman, il centrocampista olandese Teun Koopmeiners fu alfine acquistato dalla Juve per l’importante cifra di 58,4 milioni (con l’aggiunta di altri 2,3 milioni di eventuali bonus) dal club bergamasco.

Caricato di aspettative altissime, leader designato del centrocampo bianconero disegnato (con innumerevoli variazioni nel corso della stagione) da Thiago Motta nella sua sfortunata avventura alla Juve, Koopmeiners è sembrato il fantasma di se stesso.

Fuori dal gioco, apparso anche spesso in ritardo di condizione, mai decisivo, avulso dalla manovra, il giocatore olandese ha deluso oltre ogni pessimistica previsione. Le cose sono leggermente migliorate nella parte finale dell’anno, quando Igor Tudor ha preso le redini della squadra, ma nel complesso la stagione del calciatore può tranquillamente essere catalogata come negativa.

In buona compagnia nel lungo elenco dei nuovi acquisti bianconeri dell’estate del 2024 che hanno reso al di sotto del loro potenziale (e del costo sostenuto per essi dalla società), l’ex AZ Alkmaar è oggetto di tanti discorsi di mercato su una sua eventuale cessione anticipata.

Legato alla Juve da un ricco contratto in scadenza a giugno 2029, il calciatore non è al momento oggetto di offerte economiche in grado di far vacillare la nuova dirigenza bianconera. Anche perché allo stato attuale risulta complicato ipotizzare una proposta talmente importante da non generare una minusvalenza a bilancio.

Koopmeiners, è l’anno della rivincita: c’è l’annuncio

Già oggetto di fantasiose voci su un presunto scambio con la Roma (che darebbe Bryan Cristante alla Juve), club in cui l’olandese ritroverebbe il mentore Gasperini – che ha tirato fuori il meglio dalla sue gambe nel triennio insieme a Bergamo – Koopmeiners è destinato a restare alla Continassa. Con la voglia di far ricredere tutti.

Ne è profondamente convinto il giornalista Antonio Barillà de ‘La Stampa‘, ospite della nuova puntata di ‘JUVE ZONE‘, programma in onda sul canale Youtube di ‘Calciomercato.it’.

“Io sono convinto che Koopmeiners sia pronto per il riscatto e che lui e Bremer saranno due nuovi acquisti. Perché un giocatore può avere dei problemi di ambientamento, ma non può diventare la controfigura di se stesso“, ha esordito il giornalista.

“Il valore dell’olandese lo abbiamo visto a Bergamo e non lo si può disperdere in una stagione. Io credo che la sua collocazione naturale sia in mediana, perché lì ha fatto bene anche in Nazionale. E poi così ti permette di schierare sulla trequarti Yildiz e Conceiçao che io ritengo siano i migliori a livello di inventiva e fantasia in Serie A e non solo“, ha poi concluso Barillà.