L’attaccante argentino, a dispetto dell’ultima deludente stagione, è conteso da diversi club: clamoroso intreccio di mercato

Alle volte il calciomercato regala dei colpi di scena non solo inaspettati, ma anche poco spiegabili dal punto di vista strettamente tecnico. Nei giorni scorsi ad esempio ha destato non poco scalpore il contratto faraonico che è riuscito a strappare l’ex rossonero Joao Felix all’Al Nassr. 35 milioni a stagione per due anni dopo le recenti deludenti esperienze con Chelsea e Milan hanno dimostrato come talvolta possa contare poco quel che si è fatto sul terreno di gioco.

Con le dovute proporzioni (sia perché parliamo di altre cifre, sia perché di fatto il giocatore in oggetto ha ‘sbagliato’ una sola stagione, l’ultima) anche il caso Nico Gonzalez sta insospettabilmente monopolizzando le cronache di mercato.

Tra i giocatori più deludenti tra quelli arrivati alla Continassa la scorsa estate, l’ex Fiorentina è al centro di un vero e proprio intrigo di mercato. Messo senza mezzi termini alla porta dalla Juve, il calciatore argentino è conteso da almeno due grandi club. A cui ne potremmo aggiungere un terzo qualora andasse in porto un parallelo affare che si gioca sui 25-30 milioni sul piatto. Ma andiamo con ordine.

La prima squadra a manifestare un qual certo interesse per l’esterno mancino è stata l’Atalanta, col neo tecnico Ivan Juric che lo avrebbe designato come profilo adatto alla sua idea di gioco. Adatto e forse addirittura necessario qualora l’Inter riuscisse a convincere la famiglia Percassi a privarsi di Ademola Lookman, su cui i nerazzurri stanno portando un pressing ormai ufficiale, come confermato dallo stesso Beppe Marotta.

Nico Gonzalez, ora spunta anche il Napoli: dipende da Raspadori

Proprio lo stesso club di Viale della Liberazione si starebbe cautelando con la carta Nico Gonzalez qualora i bergamaschi dovesse continuare a fare muro per il giocatore nigeriano.

Come se non bastasse l’intreccio tra le due squadre lombarde per il calciatore albiceleste, ecco che sullo sfondo appare il Napoli. Che ‘ripiegherebbe’ sull’ex Viola qualora andasse a buon fine il recente e documentato assalto dell’Atletico Madrid su Jack Raspadori, la carta preferita – in uscita dalla panchina – per Antonio Conte.

Al momento gli spagnoli hanno messo sul piatto una proposta da 25 milioni di euro più 5 di bonus: gli azzurri ne chiedono 30, col mantenimento di introiti aggiuntivi derivanti dai bonus stessi. Se Simeone dovesse convincere De Laurentiis a privarsi del suo panchinaro di lusso (tra l’altro cercato con insistenza dall’Inter nello scorso mercato di gennaio), ecco che la pista Nico Gonzalez diverrebbe una delle preferite da battere per l’ambizioso club partenopeo. Che, giova ricordarlo, con la Juve ha anche in piedi l’affare Miretti…