La Roma mette a segno un colpo in difesa: questa mattina tramite comunicato della società è arrivata l’ufficialità dell’acquisto di Daniele Ghilardi. Il difensore classe 2000 arriva dal Verona, dopo un campionato da 24 presenze. Un giovane promettente si aggrega alla rosa, segno che i dirigenti giallorossi cercano di cambiare rotta sulle scelte di mercato. Lo sottolinea il Direttore Ilario Di Giovambattista:

“La Roma cambia filosofia, non esisteranno più contratti alla Dybala o alla Pellegrini da più di 6 milioni di euro. In due questi calciatori costano alla Roma 28 milioni di euro in un anno. Se non rendono sbilanciano tutto. Io credo di poter dire che la società non ci fa tantissimo conto, su Pellegrini la Roma ha capito che vuole andare a scadenza. La Roma si augura che Dybala possa fare una trentina di partite ai suoi livelli“.

Dove può arrivare la nuova Roma? A meno di un mese dall’inizio della nuova stagione Stefano Agresti si concentra sui possibili obiettivi di questa annata per i giallorossi: “La Roma si è rafforzata e ha preso dei giocatori funzionali. In più ha ingaggiato uno dei migliori allenatori sulla piazza. Può arrivare davanti ad Atalanta e Juventus che per ora sul mercato stanno avendo problemi e sono impegnati nelle cessioni. La Roma è arrivata al quinto posto, a distanza ravvicinata dai bianconeri e dietro l’Atalanta che fino ad ora ha ceduto i migliori calciatori”.