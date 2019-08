Consigli Fantacalcio – 2 ° Giornata Serie A 2019/2020

Cari fantallenatori, siamo arrivati alla 2 ° giornata di campionato con alcune gare interessanti in ottica Fantacalcio, ecco i consigli.

Il turno si gioca tra Venerdì 30 Agosto e Domenica 1 Settembre. Bologna-Spal sarà l’anticipo, mentre Udinese-Parma chiuderà la giornata.

Ecco una panoramica dei Consigliati (1^ e 2^ Fascia) e Scommesse della 2^ Giornata:

Portieri:

1^ Fascia: Handanovic (Cagliari-Inter)

2^ Fascia: Donnarumma (Milan-Brescia)

Scommessa: Musso (Udinese-Parma)

Difensori:

1^ Fascia: Kolarov (Lazio-Roma); Skriniar (Cagliari-Inter)

2^ Fascia: Hateboer (Atalanta-Torino); Romagnoli (Milan-Brescia)

Scommessa: Rispoli (Lecce-Verona)

Centrocampisti:

1^ Fascia: Costa (Juventus-Napoli); Callejon (Juventus-Napoli)

2^ Fascia: Lazzari (Lazio-Roma); Sensi (Cagliari-Inter)

Scommessa: Malinovski (Atalanta-Torino)

Attaccanti:

1^ Fascia: Lukaku (Cagliari-Inter); Piatek (Milan-Brescia)

2^ Fascia: Caputo (Sassuolo-Sampdoria); Pinamonti (Genoa-Fiorentina)

Scommessa: Orsolini (Bologna-Spal)

Ecco quali giocatori (1 per reparto) sono sconsigliati per questa giornata:

Pau Lopez (Lazio-Roma): la difesa giallorossa ha subito 3 gol da una squadra che lo scorso anno ha lottato per non retrocedere. La Lazio è in forma ed è alto il rischio di prendere almeno un gol.

Murillo (Sassuolo-Sampdoria): apparso nettamente fuori condizione nella sfida con la Lazio, avrà contro un attacco che può fargli prendere un’altra insufficienza in pagella.

Badelj (Genoa- Fiorentina): il rischio ammonizione è alto visto il suo modo di giocare. Il centrocampo dei grifoni è in una buona condizione e lui può soffrire eccessivamente in questa sfida.

Joao Pedro (Cagliari-Inter): l’attaccante brasiliano, orfano di Pavoletti, rischia di giocare una partita anonima contro una difesa impenetrabile come quella nerazzurra. Il rischio di un votaccio è reale.

Scommessa di giornata:

Malinovski (Atalanta-Torino ): non si hanno certezze sulla sua titolarità ma sicuramente andrà a voto e può essere la scommessa di giornata. Trovategli un posto nel vostro centrocampo coprendovi adeguatamente in panchina.

Ecco un’ipotetica fantaformazione (3-4-3) con la regola di schierare un solo giocatore per partita:

Donnarumma (Milan-Brescia): Gigio può fare una bella prestazione con conseguente buon voto in pagella. Ha la possibilità di tenere la porta imbattuta.

Hateboer (Atalanta-Torino): l’esterno atalantino già alla prima giornata ha regalato un assist vincente. Approfittando della stanchezza del Torino (causa Europa League) può fare una bella prestazione in fascia.

Bruno Alves (Udinese-Parma): è il rischio di questa giornata. Troverà l’Udinese galvanizzata dalla vittoria contro il Milan, ma lui può fare la differenza nella difesa ducale. Batte anche i piazzati.

Rispoli (Lecce-Verona): in questo scontro salvezza le sue incursioni in fascia potranno essere determinanti, copritevi in panchina perché non si ha la certezza che possa essere titolare.

Lazzari (Lazio-Roma): voluto fortemente da Inzaghi, alla prima di campionato ha fatto vedere qualche ottimo spunto. Con una settimana in più d’allenamento, la sua condizione può migliorare e di conseguenza una buona votazione è alla sua portata. Bella sfida con Kolarov sulla fascia.

Sensi (Cagliari-Inter): motorino inesauribile del centrocampo di Conte, avrà di fronte uno dei centrocampisti più fisici del campionato. La sua imprevedibilità può fare la differenza.

Douglas Costa (Juventus-Napoli): se lui è in forma è uno dei centrocampisti più forti del nostro campionato. Sarri gli sta dando fiducia e lui la può ripagare con un’ottima prestazione in una sfida scudetto come questa.

Callejon (Juventus-Napoli): giocatore fondamentale del gioco di Ancelotti. Listato centrocampista ha acquistato ulteriore appeal in ottica fantacalcio. Nella sfida contro i bianconeri può essere il valore aggiunto.

Orsolini (Bologna-Spal): a Verona è stato uno dei migliori non trovando la via del gol. Di fronte alla difesa spallina, non sempre attenta, può trovare il primo bonus stagionale.

Caputo (Sassuolo-Sampdoria): ha iniziato da dove ha terminato lo scorso campionato: + 3 al fantacalcio. La difesa doriana è apparsa in grande difficoltà e lui non vorrà perdere questa occasione per regalare una nuova gioia ai suoi fantallenatori.

Pinamonti (Genoa-Fiorentina): il potenziale non si discute ma la giovane età e la poca esperienza lo pongono come un giocatore discontinuo. A Genova può trovare l’ambiente giusto per far esplodere il suo potenziale a suon di gol.

Consigli Fantacalcio – 2 ° Giornata Serie A 2019/2020

Luca Di Leonardo “ tuttofantacalcio.it”

