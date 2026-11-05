Dalla lite De Bruyne-Lucca alle parole di Politano ▷ “Questa è Spaccanapoli!”

LO SCONTRO DE BRUYNE-LUCCA – Un confronto a muso duro in campo, poi uno sfogo davanti ai microfoni: a Porto il Napoli ha lasciato filtrare tensioni interne che il 4-1 subito in Champions League ha reso impossibili da nascondere.

Lucca e De Bruyne, la lite che pesa

La scena arriva nel finale, con i portoghesi già avanti 3-1. De Bruyne si rialza dopo un contrasto e protesta con Lucca, appena entrato, che lo zittisce con parole pesanti. Le immagini hanno fatto il giro del web e fotografano un gruppo dai nervi scoperti, reduce da dodici gol incassati in quattro partite.

Per Sandro Sabatini, a Radio Radio Mattino – Sport & News, l’episodio non ammette giustificazioni: “Fosse per me Lucca sarebbe tornato a piedi!“. Il quadro che ne ricava è quello di una squadra in frantumi: “Questo è un Napoli spaccato, sembra Spaccanapoli!“. Poi il giudizio sulla gestione del caso: “Questa è una situazione inaccettabile“.

Politano, McTominay e Hojlund: il dopopartita

Il clima non si è smorzato con il fischio finale. Politano, a cui è stato fatto notare che dopo le sconfitte è quasi sempre lui a metterci la faccia, ha ammesso di essere molto arrabbiato e ha chiesto un esame di coscienza collettivo, invitando qualche altro compagno a parlare: “Non sempre noi italiani“.

Più nette ancora le voci di McTominay, arrabbiatissimo per i gol subiti e preoccupato dai troppi infortuni, e di Hojlund, che ha smentito apertamente la lettura della gara data dal tecnico, che aveva definito “buona” la prestazione della squadra fino al settantesimo. Il caso si innesta su una stagione già complicata, con il Napoli lontano dalle zone alte della classifica e con la League Phase che rischia di chiudersi presto. In arrivo c’è la Lazio, e lo spogliatoio è il primo dossier sul tavolo di Allegri.

Il filo, per Sabatini, passa anche dalle parole di Politano: “Anche le dichiarazioni di Politano a fine partita ci dicono molto del momento del Napoli“.

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