La settima giornata di Serie A è pronta a entrare nel vivo, con una classifica sempre più corta e diversi incroci interessanti nella corsa alle prime posizioni. Inter e Lazio guidano a quota 16 punti, seguite dalla Roma a 14. Mentre alle loro spalle Milan, Juventus e Napoli cercano terreno per avvicinarsi alla vetta.

Il programma delle big si aprirà sabato alle 15:00 con Venezia-Napoli: dopo il netto 3-0 rifilato al Frosinone, la squadra di Allegri vuole dare continuità alla vittoria e risalire ulteriormente una classifica che vede gli azzurri a quota 10. Di fronte ci sarà un Venezia ancora fermo a zero punti dopo le prime sei giornate.

Alle 18:00 toccherà all’Inter, impegnata sul campo del Bologna. I nerazzurri arrivano dal convincente 3-0 contro il Parma e condividono il primo posto con la Lazio: vincere al Dall’Ara permetterebbe alla squadra di Chivu di mettere pressione alle dirette concorrenti.

In serata, alle 20:45, la Roma ospiterà il Genoa. Dopo lo 0-0 di Como, conquistato nonostante l’inferiorità numerica nella ripresa, i giallorossi vogliono ritrovare i tre punti per restare agganciati alla coppia di testa. Gasperini dovrà però fare a meno dello squalificato Malen.

Domenica alle 18:00 sarà invece la volta di Milan-Atalanta. I rossoneri, ancora imbattuti, arrivano dall’1-1 sul campo del Sassuolo e cercano una vittoria per avvicinarsi ulteriormente alla vetta. Di fronte troveranno una Dea rinfrancata dal 3-1 sul Venezia, risultato che ha interrotto una serie di tre sconfitte consecutive e riportato la squadra di Sarri a quota 9 punti.

Il piatto forte della domenica arriverà alle 20:45 con Juventus-Lazio. I biancocelesti, reduci dal 3-1 sul Monza, sono primi insieme all’Inter e cercano un altro risultato pesante per confermare l’ottimo avvio di stagione. La Juventus, invece, arriva dall’1-1 di Cagliari e ha bisogno di una vittoria per non perdere ulteriore terreno dalle prime posizioni.

Ecco i pronostici delle nostre ‘Teste di Calcio’ sui match delle big della Serie A: