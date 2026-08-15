“Cosa aspettano le procure ad aprire fascicoli su Tachipirina e vigile attesa?” | Carlo Iannello

Il tema delle terapie domiciliari raccomandate durante l’emergenza pandemica torna al centro del dibattito, in un momento in cui la Commissione parlamentare d’inchiesta sulla gestione del Covid ha già acceso i riflettori su altri capitoli controversi di quegli anni, dalla gestione degli appalti per le mascherine, con il caso JC Electronics finito anche in Procura a Roma, alle audizioni dei protagonisti istituzionali dell’epoca. In questo contesto si inserisce la richiesta di trasparenza su chi abbia formulato le indicazioni terapeutiche adottate nella prima fase dell’emergenza sanitaria, e su un’eventuale verifica giudiziaria delle responsabilità.

L’intervento di Carlo Iannello in diretta.