Andy Diaz è italiano perché nel nostro Paese ha vissuto la sua seconda nascita, quella che per ogni uomo è la più importante.

Andy Diaz è italiano perché è qui da noi che ha potuto coltivare le migliori attitudini del suo talento.

Andy Diaz è italiano perché nel conseguimento dei suoi record c’è un tracciato riconoscibile del lavoro di un movimento e di una Federazione che da tempo hanno capito i vantaggi di una inclusione comprovata dai fatti e non soltanto sbandierata strumentalmente come argomento da salotto.

Andy Diaz è italiano perché il calvario che ha vissuto e attraversato, in tutti i sensi, per approdare da noi, hanno fatto scaturire in lui un rispetto per l’Italia che molti italiani di nascita si sognano.

Andy Diaz è italiano, infine, perché attraverso l’aiuto di uno come Fabrizio Donato, autentico ed esemplare eroe silenzioso, ci fa riscoprire il meglio di noi: merce rarissima di questi tempi, molto più di una medaglia d’oro.