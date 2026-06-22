URUGUAY-CAPO VERDE – Un’espressione che vale più di mille parole. Al termine del sorprendente pareggio per 2-2 tra Uruguay e Capo Verde al Mondiale, le telecamere hanno catturato la reazione di Luis Suárez sugli spalti. Lo storico attaccante della Celeste è apparso visibilmente pensieroso, quasi sconsolato, mentre osservava il risultato che complica il percorso della sua nazionale nella competizione.

Le immagini hanno rapidamente fatto il giro dei social network, dove molti tifosi hanno interpretato quello sguardo come un mix di delusione, preoccupazione e nostalgia. D’altronde, per oltre un decennio Suárez è stato il simbolo dell’Uruguay, trascinando la selezione sudamericana nei principali tornei internazionali e diventandone il miglior marcatore di tutti i tempi.

Il pareggio contro Capo Verde rappresenta un passo falso inatteso per la squadra guidata da Marcelo Bielsa. Dopo due giornate del Girone H, l’Uruguay si ritrova infatti con appena due punti e sarà costretto a cercare un risultato positivo nell’ultima sfida contro la Spagna per continuare a coltivare ambizioni di qualificazione alla fase a eliminazione diretta.

La presenza di Suárez sugli spalti non è passata inosservata. Molti tifosi si sono chiesti perché il veterano attaccante non faccia parte della spedizione mondiale. La risposta è legata al profondo ricambio generazionale avviato da Bielsa negli ultimi anni. Dopo aver annunciato il proprio ritiro dalla nazionale nel 2024, Suárez ha lasciato spazio ai giovani talenti uruguaiani, pur dichiarandosi successivamente disponibile a dare il proprio contributo in caso di necessità.

Il commissario tecnico argentino, tuttavia, ha scelto di proseguire sulla strada del rinnovamento, escludendo sia Suárez sia altri protagonisti della generazione che ha scritto alcune delle pagine più importanti del calcio uruguaiano recente.

Eppure, osservando il suo volto dopo il fischio finale, molti hanno avuto la stessa impressione: anche lontano dal campo, il destino della Celeste continua a stargli tremendamente a cuore.