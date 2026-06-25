Il Venezuela è stato colpito nella notte dal terremoto più violento degli ultimi 126 anni. Due scosse ravvicinate di magnitudo 7.2 e 7.5, a soli 39 secondi di distanza, hanno devastato la parte centro-settentrionale del Paese, con epicentro nella zona di Moron, a circa 200 km da Caracas.

Il bilancio provvisorio parla di almeno 32 morti e 700 feriti, ma le autorità avvertono che il numero è destinato a crescere. I dati dallo Stato di La Guaira, il più colpito e dichiarato “zona di disastro”, non sono ancora stati conteggiati. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza. A Caracas si scava tra le macerie. L’aeroporto internazionale è chiuso. Soccorritori da Usa, Messico, Qatar e altri Paesi sono in arrivo. Nessuna vittima italiana risulta al momento: lo ha confermato sia l’ambasciatore De Vito sia il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha offerto assistenza italiana e chiesto all’UE di attivare il Meccanismo di Protezione Civile.

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