Gennaro Gattuso è ufficialmente il nuovo allenatore della Lazio. L’accordo era ormai definito da tempo, ma l’annuncio del club biancoceleste è arrivato nella mattinata del 23 giugno, con una nota pubblicata sul sito ufficiale della società. Una scelta forte da parte di Claudio Lotito, che decide di ripartire da un profilo di grande carattere dopo una stagione deludente, chiusa con un nono posto e con la finale di Coppa Italia persa contro l’Inter.

“La S.S. Lazio S.p.A. comunica di aver affidato l’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra al sig. Gennaro Gattuso”, si legge nella nota del club. “La Società accoglie con soddisfazione il nuovo allenatore, nella convinzione che la sua esperienza, professionalità e determinazione possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi sportivi del Club”.

Per il tecnico si tratta di una nuova ripartenza dopo l’esperienza conclusa malissimo sulla panchina della Nazionale. La Lazio, dal canto suo, arriva da un momento tutt’altro che semplice: il rapporto tra proprietà e tifoseria resta tesissimo e il tentativo di riavvicinamento portato avanti da Lotito non sembra aver ricucito una frattura ormai profonda. Anche per questo, la scelta è ricaduta su un allenatore di personalità, capace di conoscere bene il calcio italiano e di portare immediatamente dentro lo spogliatoio energia, carisma e senso di appartenenza.

Gattuso ha firmato un contratto fino al 2028, con opzione di prolungamento per un’altra stagione, a circa 1,5 milioni di euro all’anno. Dopo le esperienze in Italia sulle panchine di Pisa, Palermo, Milan e Napoli, il tecnico calabrese si prepara dunque a vivere una nuova sfida in un ambiente caldo, esigente e oggi particolarmente complicato.

Lazio-Gattuso, la bocciatura di Furio Zara

Ma la scelta di Lotito non convince tutti. In diretta a Radio Radio – Lo Sport, Furio Zara ha bocciato duramente l’arrivo di Gattuso sulla panchina biancoceleste, andando oltre la classica retorica legata alla grinta e alla personalità dell’ex centrocampista del Milan.

“Basta con la retorica dell’urlo, della maglia sudata… In Nazionale cosa ha portato questa roba? Grande rispetto per l’uomo e per i suoi comportamenti. Ma il percorso da allenatore di Gattuso è un fallimento, un mistero! Non ha mai lasciato traccia da nessuna parte”.

Parole forti, che accendono subito il dibattito tra i tifosi della Lazio. Da una parte c’è chi vede in Gattuso l’uomo giusto per riportare compattezza, intensità e fame a una squadra apparsa troppo spesso scarica nell’ultima stagione. Dall’altra, però, resta il dubbio su un percorso da allenatore che, secondo il giornalista, non avrebbe ancora dimostrato abbastanza per giustificare una panchina così delicata.

La Lazio riparte dunque da Rino Gattuso, ma il giudizio resta sospeso. La domanda è già diventata il primo grande tema dell’estate biancoceleste: è davvero lui l’uomo giusto per rilanciare il progetto di Lotito?

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