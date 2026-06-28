Il “Red Bull Ring” 9

Circuito corto e variegato: poco più di quattro chilometri tra saliscendi spettacolari, tratti particolarmente guidabili che sollecitano i freni e una parte che esalta motori e aerodinamica. Le inquadrature di conseguenza portano “dentro” le pendenze del circuito.

Max Verstappen 9

Qualifiche sfortunate – con tutto ciò che ne è conseguito tra furberie e polemiche – per poi offrire una gara a metà tra arrembaggio e protezione della piazza d’onore.

Kimi Antonelli 9

Essere corretti e rispettosi non equivale a essere ingenui: ci permettiamo di correggerlo. In gara offre tutto il talento che ha, abbinato alla saggezza gestionale e all’ottimizzazione dei punti di forza della monoposto, “dialogando” anche con le criticità che la macchina ancora presenta. Il giro veloce avvalora i concetti appena esposti.

Lewis Hamilton 6,5

Una sosta di troppo? Molto probabilmente sì. Peccato perché ha mostrato il passo e il bilanciamento corretto. Meglio, molto meglio lui di Leclerc e della scuderia.

Ferrari 5,5

Compromettere la gara di Hamilton è un peccato non veniale; oggi – non solo oggi in verità – il pilota performante in rosso era uno solo.

La pole di Russell 0

Una delle cose più antisportive del 2026. Un conto è ciò che il regolamento consente, un altro il modo di sfruttarlo per fregare gli altri, a cominciare dal compagno di squadra.