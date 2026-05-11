Roma, duro scontro Camelio-Vocalelli ▷ “Dicevi che aveva interessi di mercato: ora non parli?!”

ROMA – Una vittoria pesantissima, conquistata con carattere, orgoglio e lucidità nei minuti finali. La Roma espugna Parma al termine di una gara folle e resta pienamente in corsa per la qualificazione alla prossima Champions League. La squadra di Gian Piero Gasperini sembrava ormai destinata a un clamoroso passo falso: al 93’ i giallorossi erano sotto 2-1, un risultato che li avrebbe fatti scivolare momentaneamente in Conference League. Poi, nel giro di due minuti, la partita è cambiata completamente.

A riaccendere le speranze romaniste ci ha pensato Devyne Rensch, protagonista assoluto del finale. Il terzino olandese ha trovato il gol del 2-2 con una conclusione potente dalla distanza. Ma non è finita lì. Poco dopo, ancora Rensch si è procurato il calcio di rigore decisivo, trasformato con freddezza da Donyell Malen al 101′, sempre più uomo simbolo della nuova Roma targata Gasperini.

Per l’attaccante olandese si tratta della terza doppietta da quando veste la maglia giallorossa, numeri impressionanti che certificano un impatto devastante nella Capitale. L’ex Aston Villa ha già messo insieme 17 partecipazioni al gol tra reti e assist in appena 17 partite, superando persino il record stabilito da Mario Balotelli per numero di gol realizzati dopo un trasferimento nel mercato di gennaio. Un rendimento straordinario che conferma la bontà dell’investimento fatto dalla società e la lungimiranza di Gasperini, che aveva spinto con forza per il suo arrivo.

Roma, rimonta folle a Parma e Champions ancora viva

Il successo di Parma pesa ancora di più alla luce del clamoroso crollo del Milan, sconfitto 3-2 a San Siro dall’Atalanta. In classifica, giallorossi e rossoneri si trovano ora appaiati, ma la squadra allenata da Massimiliano Allegri resta avanti grazie agli scontri diretti favorevoli. Se il campionato dovesse chiudersi con le due squadre a pari punti, sarebbe dunque il Milan a staccare il pass per la Champions League.

Tuttavia, con ancora due giornate da disputare, tutto resta apertissimo. Il calendario promette emozioni fino all’ultimo minuto: la Roma sarà attesa dal derby contro la Lazio e dalla sfida contro il Verona, mentre il Milan dovrà affrontare Genoa e Cagliari. Novanta minuti dopo novanta minuti, il destino europeo delle due squadre è ancora tutto da scrivere.

Duro scontro Vocalelli-Camelio in diretta: “Gli hai detto le peggiori cose e adesso non dici niente?!”

Clima rovente negli studi a Radio Radio Lo Sport, dove è andato in scena un acceso confronto tra Alessandro Vocalelli e Enrico Camelio sul tema Gian Piero Gasperini. Al centro della discussione, il lavoro dell’allenatore della Roma e soprattutto l’impatto devastante avuto da Donyell Malen dal suo arrivo in giallorosso.

Dopo le recenti prestazioni dell’attaccante olandese, decisivo anche nella folle rimonta contro il Parma, Vocalelli ha puntato il dito contro Camelio, ricordandogli le pesanti critiche rivolte in passato al tecnico romanista. In particolare, il giornalista ha sottolineato come Gasperini abbia avuto un ruolo fondamentale nell’operazione che ha portato Malen nella Capitale.

“Gli hai detto le peggiori cose e che aveva interessi di mercato. Adesso non hai nulla da dire?!“, ha incalzato Vocalelli durante la trasmissione, alzando inevitabilmente i toni del dibattito.

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