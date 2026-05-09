Lazio-Inter, Franco Melli “A Botta Calda” ▷ “20% di possibilità di vincere. Rosso a Romagnoli gravissimo”

Non c’è mai stata davvero partita tra Lazio e Inter. I nerazzurri dominano dall’inizio alla fine e mandano un messaggio chiarissimo in vista della finale di Coppa Italia.

Per la Lazio il ko rappresenta un segnale preoccupante in vista della finale di Coppa Italia, in programma mercoledì 13 ancora contro l’Inter. I biancocelesti sono apparsi in difficoltà sotto ogni aspetto, incapaci di contenere la qualità e la velocità delle ripartenze nerazzurre. Servirà una reazione immediata, soprattutto sul piano mentale e tattico, per evitare che la finale segua lo stesso copione visto questa sera.

ThuLa decisiva, Romagnoli espulso: l’Inter domina e manda un segnale alla Lazio

L’Inter sblocca il match dopo appena sei minuti grazie alla ThuLa: sulla lunga rimessa laterale di Bisseck, Marcus Thuram prolunga sul secondo palo per la perfetta girata di Lautaro Martínez. Il capitano nerazzurro è decisivo anche nell’azione del raddoppio, con il tocco che libera il tiro da fuori area di Petar Sučić per il 2-0.

Nella ripresa il copione non cambia: Inter padrona del campo e Lazio incapace di reagire. Al 59′ arriva anche l’episodio che chiude definitivamente la gara: Alessio Romagnoli viene espulso per un duro intervento su Ange-Yoan Bonny. Dopo il richiamo al VAR, l’arbitro Rosario Abisso decide per il rosso diretto. Un’assenza pesantissima per la Lazio: il difensore biancoceleste salterà infatti il derby della prossima settimana.

Al 76′ arriva anche il tris dell’Inter con l’ex Roma Henrikh Mkhitaryan, al quarto centro in campionato e al secondo consecutivo dopo il gol segnato contro il Parma. Tutto nasce dalla giocata lucida di Ange-Yoan Bonny, che gestisce il pallone e serve il centrocampista armeno. Mkhitaryan si libera di Adam Marušić con una finta e con il mancino batte Motta, chiudendo definitivamente i conti.

Lazio-Inter, il commento di Franco Melli “A Botta Calda”

Al termine della partita è arrivato il commento di Franco Melli “A Botta Calda“:

“Questa presunta prova generale tra i campioni d’Italia e la Lazio ha causato soprattutto danni per i laziali. L’espulsione di Romagnoli, meritata, è gravissima in vista del derby. Dal punto di vista comportamentale, la Lazio non era concentrata a attenta a non farsi ulteriormente del male. Prima della partita davo il 30% di possibilità alla Lazio, adesso 20%…“

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