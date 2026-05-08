C’è una splendida notizia per le famiglie italiane: ecco i requisiti per ottenere questo sostegno economico.

In un momento particolarmente delicato in cui il costo della vita sta diventando sempre più insostenibile arriva finalmente una buonissima notizia per le famiglie italiane che potrebbero ricevere un importantissimo sostegno economico. Ma procediamo con ordine e proviamo a fare ulteriore chiarezza.

Tutti i nuclei familiari che assistono persone con disabilità grave potrebbero infatti ricevere un bonus da 4.500 euro collegato alla Legge 104: l’obiettivo è quello di alleggerire il peso delle spese mediche, dei dispositivi e degli adattamenti domestici e di rafforzare l’assistenza domiciliare. L’importo può essere utilizzato per acquistare ausili medici come carrozzine o supporti sanitari, per adattare la prioria casa attraverso l’introduzione di ascensori o rampe barriere architettoniche, per ricevere assistenza da fisioterapisti o badanti, per trasportare il disabile verso strutture sanitarie o riabilitative e per coprire eventuali rette di strutture residenziali.

Hanno diritto al bonus di 4.500 euro persone con disabilità grave certificata, familiari conviventi che svolgono attività di assistenza continuativa, caregiver (anche non familiari), tutori legali o amministratori di sostegno, affidatari che assistono stabilmente il soggetto disabile e la gestione delle domande e delle verifiche avviene attraverso INPS.