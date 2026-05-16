Derby, Ferrajolo se ne va dopo un duro scontro con Salomone ▷ “Vergogna, alimentate ca**ate!”

Dopo giorni di tensioni, è arrivata la scelta definitiva: il derby della Capitale tra Roma e Lazio andrà in scena domenica 16 maggio alle ore 12. Questa la soluzione definitiva trovata da Lega Serie A e Prefettura per consentire lo svolgimento della sfida senza sovrapporsi alla finale degli Internazionali BNL d’Italia, prevista nel pomeriggio al Foro Italico.

La decisione nasce soprattutto da motivi di ordine pubblico. Nella stessa giornata, infatti, Roma sarà invasa da migliaia di tifosi e appassionati di sport: da una parte i sostenitori giallorossi nelle aree del Flaminio e del Lungotevere Diaz, dall’altra i tifosi biancocelesti nella zona di Ponte Milvio, oltre al grande afflusso di pubblico atteso per il tennis. Sarà la Questura della Capitale a coordinare il piano sicurezza per gestire una domenica considerata ad altissima intensità.

Il derby non avrà soltanto il solito peso cittadino. Per la Roma rappresenta una tappa decisiva nella corsa Champions: i giallorossi hanno bisogno dei tre punti per restare agganciati alle rivali e continuare a sperare in un passo falso di Juventus e Milan nelle ultime due giornate.

Situazione diversa ma altrettanto delicata per la Lazio. Dopo la delusione arrivata in Coppa Italia, i biancocelesti cercano una reazione immediata e hanno la possibilità di rallentare la rincorsa europea dei rivali cittadini, aggiungendo ulteriore tensione a una sfida già carica di significato.

Designato Maresca per dirigere il derby

Nel frattempo l’AIA ha ufficializzato anche la squadra arbitrale della 37ª giornata di Serie A. A dirigere Roma-Lazio sarà Maresca, arbitro della sezione di Napoli. Ad assisterlo ci saranno Peretti e Perrotti, mentre il quarto uomo sarà Fabbri. In sala VAR opereranno Di Bello e Abisso.

La Roma ha incrociato Maresca in 19 occasioni, raccogliendo 8 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte. L’ultimo precedente risale al netto successo interno contro il Monza dello scorso febbraio, terminato 4-0 all’Olimpico.

La Lazio, invece, è la squadra arbitrata più volte dal direttore di gara campano: 25 precedenti complessivi con 12 successi, 4 pareggi e 9 ko. I biancocelesti, però, non vincono con Maresca dal 2022 e nelle ultime tre partite dirette dall’arbitro napoletano hanno sempre perso.

Le polemiche si sono accese anche durante Radio Radio Lo Sport, dove il confronto tra Luigi Salomone e Luigi Ferrajolo è degenerato in pochi minuti in un acceso botta e risposta.

Al centro della discussione proprio la scelta della Lega Serie A e della Prefettura di anticipare il derby alla fascia mattutina, in una giornata già delicatissima per la presenza della finale degli Internazionali BNL d’Italia al Foro Italico.

Nel corso della diretta, i toni si sono progressivamente alzati fino all’esplosione finale. Ferrajolo, visibilmente irritato dalle considerazioni emerse durante il confronto, ha interrotto bruscamente la discussione attaccando duramente gli altri presenti in studio.

“Vergogna per quello che dite: alimentate solo ca**ate, me ne vado!”

Guarda lo scontro completo sul canale YouTube di Radio Radio Lo Sport