NAPOLI-MILAN – Scacchisti al “Maradona”, con freddezza all’atto del saluto e poi con una serie di mosse e contromosse che hanno ratificato uh equilibrio che si è di conseguenza protratto a intensità variabile. Conte e Allegri hanno chiesto e ottenuto dai loro giocatori ciò che avevano in mente quando hanno sceneggiato il copione tattico.

Napoli più propositivo, Milan attendista ma con la lucidità di chi sa aspettare e riconoscere i break decisivi per ribaltare il fronte dell’azione.

Una moltitudine di tifosi interisti esattamente questo pretendeva alla vigilia di questo confronto.

Poi arriva Politano, forse un po’ contrariato al momento dell’ingresso per il risicato scampolo di gara riservatogli da Conte, che quando lo 0 – 0 sembra cominciare a cristallizzarsi per l’ultimo tratto di gara, dal lato destro dell’area, complice un assist involontario di De Winter batte col mancino coordinandosi in modo tale da trovare quel particolare giro di caviglia che è il fiore all’occhiello del suo campionario realizzativo. Un mezzo collo esterno scrive l’1 – 0 verso il palo più lontano; mentre Maignan inveisce sacrosantamente contro i suoi scattano una serie di considerazioni a metà strada tra il possibile e l’imponderabile.

Il Napoli vince una gara importante, il prosieguo della stagione potrebbe renderla fondamentale