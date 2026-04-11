Colpo di scena a Montecarlo, il protagonista è sempre Jannik Sinner: ecco cos’è successo in queste ore.

Jannik Sinner non si ferma più. Dopo i trionfi ai Masters di Indian Wells e Miami, il campione azzurro raggiunge anche i quarti di finale dell’Atp 1000 di Montecarlo, il primo grande torneo dell’anno sulla terra. Sinner supera in tre set il ceco Machac al termine di una partita complicata e che si stava mettendo davvero male.

Il tie-break vinto proprio da Machac nel secondo set ha interrotto a 37 la striscia di set vinti consecutivamente da Jannik Sinner nei Masters 1000. Ecco quanto ammesso a fine partita dall’attuale numero 2 del ranking Atp, che si sta avvicinando a grandi passi al primato di Alcaraz: “Ero un po’ stanco e a un certo punto dell’incontro mi sono trovato davvero in difficoltà. Adesso devo recuperare: la cosa importante era vincere, nel prossimo match potrò giocare di nuovo un grande tennis. La classifica? Non ci penso”. Testa adesso al campo: Sinner punta a vincere anche il Masters di Montecarlo per calare uno splendido tris dopo il Sunshine Double.