“Fuori tutto” Roma? Ferrajolo striglia i Friedkin: “Non è così che si diventa grandi! Koné…”

“Friedkin, che Roma volete costruire: qual è il progetto se vendi i migliori come Koné o Ndicka? Quello che manca oggi è la chiarezza: così si resta né carne né pesce…”

Le parole di Luigi Ferrajolo fotografano alla perfezione il momento della Roma, sospesa tra esigenze di bilancio e ambizioni tecniche. Il tema è sempre lo stesso: quale direzione vuole prendere il club giallorosso? Perché cedere i pezzi migliori senza un piano chiaro rischia di compromettere qualsiasi percorso di crescita.

Koné può partire: ecco perché la Roma pensa davvero alla cessione

Manu Koné è oggi uno dei principali indiziati a lasciare Trigoria nella prossima estate. Il centrocampista francese, classe 2001, rappresenta infatti uno dei profili più appetibili sul mercato e, soprattutto, uno di quelli in grado di garantire una plusvalenza significativa.

La Roma lo ha acquistato per 18 milioni di euro più bonus, e oggi potrebbe cederlo per una cifra compresa tra i 35 e i 40 milioni. Un’operazione che risponderebbe perfettamente alle esigenze di bilancio del club.

Entro il 30 giugno la Roma dovrà infatti fare i conti con i paletti imposti dalla UEFA sul Fair Play Finanziario. Come già sottolineato da Claudio Ranieri, sarà indispensabile registrare plusvalenze importanti.

Oltre a Koné, nella lista dei possibili sacrifici figurano anche Svilar e Ndicka, altri giocatori con mercato e in grado di generare introiti rilevanti. Una situazione che costringerà il club a muoversi con attenzione, cercando un equilibrio tra sostenibilità economica e competitività sportiva.

Inter alla finestra

Sul centrocampista francese c’è da tempo l’interesse dell’Inter. Già negli ultimi giorni della scorsa sessione di mercato, i nerazzurri avevano provato a portarlo a Milano con un’offerta da 35 milioni di euro.

L’affare non si concretizzò solo per l’intervento di Ranieri, che decise di trattenerlo per non indebolire la squadra a pochi giorni dalla chiusura del mercato. Ora però lo scenario potrebbe cambiare.

Koné, attualmente fermo per infortunio, ha vissuto una stagione altalenante (34 presenze e 2 gol) ed è considerato sacrificabile. L’Inter resta interessata e i contatti potrebbero riaprirsi nei prossimi mesi.

Tra campo e mercato

A Pasqua la Roma sarà impegnata a San Siro proprio contro l’Inter. Una sfida che non si limiterà al campo, perché tra i due club si intrecciano anche discorsi di mercato: sul tavolo, oltre a Koné, potrebbe finire anche il nome di Carlos Augusto, profilo che interessa ai giallorossi per rinforzare le corsie esterne. Due operazioni separate ma legate da esigenze comuni: da una parte la Roma deve fare cassa, dall’altra deve rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.

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