Pensioni, ci prepariamo a una sfida senza precedenti: serve un miracolo per un welfare sostenibile

PROBLEMA PENSIONI – L’Italia affronta una sfida demografica senza precedenti e si sta trasformando in un paese con sempre più anziani e sempre meno lavoratori. Entro il 2050 il rapporto di dipendenza sarà di appena 1,59 occupati per ogni pensionato, rendendo il sistema di welfare, cioè le pensioni, la sanità, l’assistenza, difficilmente sostenibile. Sebbene l’occupazione dei lavoratori over 55 sia al massimo storico, la spesa pensionistica italiana resta la più alta dell’Unione Europea, con il 15,6% del PIL, e la pressione cresce anche sulla sanità. Gli over 65 assorbono il 55% della spesa pubblica e l’incidenza delle malattie croniche è superiore alla media europea.

Pensioni, giovani e mercato del lavoro: il dramma targato Unione Europea

Con l’indebolimento delle reti familiari e la carenza di personale assistenziale, la domanda di servizi pubblici potrebbe toccare, secondo alcune stime, quasi il 10% del PIL entro il 2050. Il sostenere una popolazione sempre più anziana, con una forza lavoro sempre più piccola, mentre una parte significativa della forza di lavoro potenziale, e mi riferisco ai giovani, resta sottoutilizzata, è il dramma dell’Unione Europea e della burocrazia europea di quello che ha realizzato il progetto europeo.

La risposta richiede probabilmente interventi coordinati, valorizzare il lavoro maturo, ridurre gli sprechi di capitale umano, rafforzare sistemi di cura, contenere disuguaglianze, ma soprattutto abbattere la burocrazia europea e dare lavoro ai giovani in Italia, senza costringerli a fuggire all’estero. Servono interventi urgenti per valorizzare il lavoro maturo, sì, ma anche per ridurre sprechi di capitale umano, evitare un collasso strutturale del nostro paese e consentire di nuovo alle famiglie di poter fare figli, perché questo è stato il disastro del progetto europeo, come è stato concepito, attorno ad un interesse che è stato solo finanziario. Abbiamo sentito per 30 anni parlare solo di difesa dell’euro, di una moneta, abbiamo sentito parlare solo di inflazione, interesse dei mercati, delle borse, non abbiamo più sentito mettere l’uomo al centro del sistema economico, come originariamente era, ecco perché parlo di strategia umanistica.

MALVEZZZI QUOTIDIANI – L’ECONOMIA UMANISTICA SPIEGATA BENE