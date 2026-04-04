A poche ore dall’inizio di Lazio Parma il dato sui biglietti venduti è ancora molto basso. Continua la protesta ad oltranza dai tifosi della Lazio che anche in questo sabato pasquale resteranno a casa. Lo sciopero fino a fine stagione annunciato dal tifo organizzato prende forma, mentre la Lazio falcidiata dagli infortuni cerca ancora i tre punti. In diretta parte il dibattito acceso fra il direttore Ilario Di Giovambattista e Martina Santoro che ha le idee chiare: “Non basterebbero altri 20 anni per riconquistare i tifosi della Lazio, con gli stessi presupposti e le stesse circostanze, i tifosi della Lazio resteranno fuori dallo stadio. Anche quando Inzaghi portava la Lazio a competere ad alti livelli, comunque non c’era un buon rapporto con Lotito”.

Ilario Di Giovambattista: “C’è una visione personale nei confronti del personaggio Lotito. La Roma spende e spande ma spesso fa peggio della Lazio. Se la progettualità non ti da risultati non è progettualità. Prima il tifoso della Lazio non faceva questi ragionamenti. Detto questo la società deve fare qualcosa di importantissimo per riportare tutti allo stadio”.