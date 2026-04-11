Juve molto attiva sul mercato in vista della prossima stagione: ecco le strategie della compagine bianconera.

In attesa di scendere in campo contro l’Atalanta in una delle sfide più attese della 32esima giornata di Serie A, la Juventus monitora con grande attenzione anche il calciomercato con l’obiettivo di rinforzare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti in vista della prossima stagione. Il tecnico di Certaldo nelle scorsse ore si è legato ufficialmente alla Juve per altre due stagioni e adesso la dirigenza di corso Galileo Ferraris vuole subito regalare un grande colpo al suo allenatore.

Primo grande regalo che potrebbe arrivare tra i pali. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, la Juve starebbe infatti accelerando per Alisson Becker, portiere del Liverpool e della nazionale brasiliana classe ’92. Gli ultimissimi contatti tra l’entourage del calciatore e la Vecchia Signora sarebbero stati particolarmente positivi e lo stesso Alisson avrebbe già dato il suo ok al ritorno in Serie A.

Il 33enne originario di Novo Hamburgo è una vecchia conoscenza del campionato italiano, dove ha indossato la maglia della Roma dal 2016 al 2018, proprio quando c’era Spalletti sulla panchina della compagine giallorossa. Alisson piace anche ad altre squadre, ma adesso la Juventus è in vantaggio nella corsa al brasiliano.