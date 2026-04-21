La panchina della Roma continua a far discutere, e questa volta a riaccendere il dibattito sono le parole di Enrico Camelio, che in diretta su Radio Radio – Café ha svelato un retroscena destinato a far rumore: prima di arrivare a Gian Piero Gasperini (o comunque parallelamente al suo ingaggio), diversi allenatori avrebbero rifiutato la proposta giallorossa.

Secondo quanto raccontato, la società non aveva un unico nome, ma una vera e propria lista su cui stava lavorando. Una selezione ampia, che però si sarebbe progressivamente ridotta a causa di una serie di risposte negative.

Roma, Gasperini 4ª scelta? “Nì” | I nomi: da Pioli a Fabregas, passando per Emery

Tra i tecnici che avrebbero detto no figurano profili di primo piano. Stefano Pioli, già indirizzato verso la Fiorentina, non sarebbe mai entrato concretamente nella fase finale. Discorso diverso per Cesc Fabregas, che invece non ha mai pensato di lasciare l’oasi felice di Como.

Spunta poi anche il nome di Unai Emery, allenatore di esperienza internazionale (attualmente in carica all’Aston Villa), mentre per altri due profili italiani resta il mistero. Secondo Camelio, uno di questi potrebbe essere Antonio Conte, anche se su questo non ci sono conferme ufficiali.

Un caso a parte è quello di Francesco Farioli, inizialmente sponsorizzato dall’ex DS Florent Ghisolfi: la sua candidatura però sarebbe tramontata con l’uscita di scena del dirigente.

Al di là delle polemiche che hanno contraddistinto le ultime settimane, specie dopo le dichiarazioni pubbliche del Senior Advisor Claudio Ranieri prima di Roma-Pisa, restano diverse domande senza risposta. Col senno del poi, Gian Piero Gasperini è stata effettivamente la scelta giusta? Ma soprattutto, quanto deve far pensare il fatto che così tanti nomi prima (o parallelamente al suo) abbiano rifiutato la Roma?

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