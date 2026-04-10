VIDEO – Sembra di essere a Buenos Aires, ma siamo nel cuore di Londra. A Selhurst Park, l’ingresso in campo di Crystal Palace e Fiorentina, per l’andata dei quarti di finale di UEFA Europa Conference League, si è trasformato in uno spettacolo tanto suggestivo quanto surreale.

Dagli spalti è piovuto di tutto: coriandoli, rotoli di carta igienica e un’atmosfera che richiamava più il Sudamerica che la tradizione inglese. Una coreografia spontanea, caotica, capace di sorprendere giocatori e spettatori, creando un colpo d’occhio davvero insolito per un palcoscenico europeo.

Il momento più curioso è arrivato a inizio secondo tempo, quando alcuni pezzi di carta igienica sono rimasti impigliati nella porta, costringendo a ritardare la ripresa del gioco. Un episodio che ha aggiunto un tocco quasi grottesco a una serata già fuori dagli schemi.

Sugli spalti, inoltre, non è passata inosservata la presenza di Edoardo Bove, ex viola oggi al Watford, che ha assistito al match da spettatore.

Un’accoglienza decisamente fuori dal comune, che ha reso ancora più memorabile una sfida europea già carica di tensione. E nel video qui sotto, tutta la scena che ha fatto il giro dei social.

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