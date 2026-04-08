“Cosa succederebbe se la Roma non andasse in Champions?” ▷ La bomba di Di Giovambattista

La Roma attraversa uno dei momenti più difficili della sua stagione. La crisi, già percepibile nelle ultime settimane, è stata confermata in modo netto dalla pesante sconfitta per 5-2 contro l’Inter, un risultato che ha evidenziato fragilità difensive e poca continuità nell’arco dei novanta minuti.

Una battuta d’arresto che pesa, non solo per il punteggio, ma soprattutto per il significato nella corsa Champions. Attualmente la Roma è 6ª in classifica con 54 punti, a 4 punti dal Como e 3 dalla Juventus. Uno scenario che rende sempre più complicata la qualificazione alla Champions League.

Nelle ultime partite, la squadra giallorossa ha mostrato un rendimento altalenante, con risultati che non sono mai riusciti davvero a invertire la tendenza negativa.

La sensazione è quella di una squadra che ha perso l’equilibrio della prima parte di stagione, con difficoltà sia nella fase difensiva che nella gestione dei momenti chiave della gara. Un calo che arriva proprio nel momento decisivo della stagione, quando ogni punto può fare la differenza nella corsa alle prime quattro posizioni.

Da qui alla fine della Serie A mancano 7 partite, veri e propri spareggi per il futuro europeo della Roma. All’Olimpico, arriveranno Pisa, Atalanta, Fiorentina e il derby con la Lazio; in trasferta, invece, Bologna, Parma e Verona.

La Roma è chiamata a reagire. La crisi è evidente, ma il tempo per rimediare non è ancora finito. Molto dipenderà dalle prossime sette gare: saranno loro a stabilire se questa squadra potrà ancora inseguire la Champions o dovrà ridimensionare le proprie ambizioni europee.

Roma, Gasperini a rischio esonero in caso di mancata qualificazione in Champions League?

A Radio Radio Lo Sport, Ilario Di Giovambattista ha commentato la recente crisi in casa Roma.

Secondo il direttore, il sogno Champions per la squadra giallorossa è ancora vivo, ma i prossimi incontri saranno decisivi. In caso di mancata qualificazione alla massima competizione europea, ha sottolineato, la panchina di Gasperini potrebbe diventare a rischio, aggiungendo ulteriore pressione sulla squadra e sullo staff tecnico nelle ultime sette gare della stagione.

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