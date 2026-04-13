Caos Roma, scontro Ranieri-Gasperini ▷ “Basta, qualcuno si faccia da parte: parole pesanti!”

ROMA – Lo scontro emerso all’Olimpico tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini rappresenta molto più di un semplice episodio di tensione prepartita. È il sintomo di un assetto interno alla Roma che, a pochi mesi dalla sua definizione, mostra già punti di attrito evidenti tra area tecnica e dirigenziale.

Tutto è accaduto nel prepartita di Roma-Pisa, in un momento normalmente dedicato alla concentrazione e alla prudenza comunicativa. E invece Ranieri, oggi senior advisor del club, ha scelto proprio quel contesto per intervenire pubblicamente con parole che hanno avuto un peso specifico notevole.

Il nodo centrale riguarda la definizione dei ruoli. Ranieri ha voluto precisare con forza di non operare come supporto diretto all’allenatore, ma come figura di riferimento della proprietà. Una distinzione che, al di là dell’aspetto formale, introduce una separazione netta tra chi prende le decisioni strategiche e chi gestisce il campo quotidiano. Un messaggio che inevitabilmente si riflette sul rapporto con Gasperini, destinatario implicito del chiarimento.

A rendere il quadro ancora più delicato sono le ricostruzioni relative alla costruzione della squadra estiva. Ranieri ha infatti ricordato come la scelta del tecnico sia arrivata al termine di un processo articolato, segnato da diverse valutazioni e da alcune rinunce eccellenti. Una narrazione che sposta l’attenzione. Non più un progetto cucito attorno a un’unica figura centrale, ma una decisione maturata in un contesto più ampio e complesso.

Sul fronte opposto, Gasperini si trova a gestire una fase di adattamento tutt’altro che lineare. Il suo arrivo a Roma era stato accompagnato dall’aspettativa di un progetto tecnico modellato sulle sue idee, con un forte coinvolgimento nella costruzione della rosa. Tuttavia, la realtà del campo e del mercato ha prodotto inevitabili frizioni, soprattutto sul piano della corrispondenza tra richieste e disponibilità effettive.

Le dichiarazioni del tecnico hanno lasciato trasparire una certa distanza tra le sue esigenze e le scelte condivise nel corso della sessione estiva. Una distanza che, secondo la lettura di Ranieri, non mette però in discussione il coinvolgimento del tecnico nelle decisioni già prese, visto che ogni operazione sarebbe stata comunque condivisa e approvata.

Il risultato è un quadro complesso, in cui la struttura decisionale appare articolata e non sempre perfettamente allineata. Da un lato Ranieri rivendica il ruolo di garante della proprietà, con il compito di indirizzare le scelte di medio periodo; dall’altro Gasperini cerca margini operativi coerenti con la propria idea di calcio e di sviluppo della squadra.

Roma, è scontro aperto Ranieri-Gasperini: il commento di Tony Damascelli

Le tensioni interne alla Roma tornano al centro del dibattito, alimentate anche dalle parole di Tony Damascelli intervenuto a Radio Radio Mattino – Sport & News.

Secondo Damascelli, il momento che sta attraversando la Roma non sarebbe soltanto una fase di normale assestamento, ma un punto critico che richiede decisioni chiare e immediate ai vertici del club. “Il pubblico della Roma merita ben altro“, ha dichiarato il giornalista.

Il riferimento diretto è alla gestione della proprietà guidata da Dan Friedkin, chiamata ora a intervenire per ricomporre una frattura che rischia di incidere sulla stabilità dell’ambiente. L’analisi del giornalista è chiara e non lascia spazio a interpretazioni: “I Friedkin sono chiamati a una scelta: uno dei due deve farsi da parte“.