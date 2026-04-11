L’Atalanta regala i tre punti alla Juventus, basta il gol di Boga e una buona difesa alla squadra di Spalletti per portarsi a sole tre lunghezze dal terzo posto del Milan. Ai punti avrebbe stravinto la squadra di Palladino, che però spreca una quantità gigantesca di occasioni da gol, e con un disastro difensivo regala l’unico gol del match ai bianconeri.

Sono Djimsiti, Carnesecchi e Scalvini i protagonisti in negativo della giornata: con un blocco, una uscita a vuoto e un controllo sbagliato, lasciano un pallone arrivato da un cross leggibilissimo in area, zona dischetto, a Boga solo a porta vuota. Vanificata una partita che gli atalantini hanno condotto, lasciando alla Juventus solo qualche contropiede. Scamacca, Raspadori, De Ketelaere, Kristovic, Zappacosta, Scalvini, tra pali e palloni usciti di poco, ogni giocatore della squadra di casa ha avuto almeno due palloni per segnare.

Va infatti segnalata anche l’ottima prestazione del ritrovato Di Gregorio, capace di neutralizzare un paio di tiri veramente insidiosi. La Juventus non gioca, si difende bene, ha fortuna, ma soprattutto vince. Ora è in zona Champions, in attesa della sfida tra Como e Inter. Il Milan è vicino, il terzo posto è in vista, ora è un obiettivo concreto.