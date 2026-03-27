A poco più di due mesi dall’inizio dei Mondiali, Francia e Brasile si sono affrontate in un’amichevole disputata al Gillette Stadium, impianto che ospiterà alcune gare della fase finale. Il match si è concluso con la vittoria per 2-1 della selezione francese.

La squadra guidata da Didier Deschamps ha sbloccato il match al 32′, grazie a un gran pallonetto da Kylian Mbappé. L’attaccante francese ha bruciato la difesa verdeoro con una delle sue accelerazioni devastanti, sorprendendo Ederson fuori dai pali.

Il momento chiave della ripresa arriva al 55′, quando Upamecano viene espulso dopo revisione al VAR, lasciando la Francia in inferiorità numerica. Una situazione che avrebbe potuto cambiare il volto dell’incontro, ma che i transalpini sono riusciti a gestire. Anzi, nonostante l’uomo in meno, al 65′ è arrivato il raddoppio: perfetta ripartenza orchestrata da Michael Olise, che ha servito un assist preciso per Hugo Ekitiké, bravo a finalizzare e a portare il punteggio sul 2-0.

Il Brasile ha provato a reagire e al 79′ è riuscito ad accorciare le distanze con Bremer, che ha riaperto momentaneamente la gara. Tuttavia, la rete non è bastata a cambiare l’esito del confronto, con la Francia capace di difendere il vantaggio fino al triplice fischio.

Brasile-Francia, ancora cori per Neymar

Al di là del risultato, a far discutere è ancora una volta la mancata convocazione di Neymar. Durante la partita, i tifosi brasiliani presenti sugli spalti hanno più volte intonato il nome del numero 10, sottolineando il loro disappunto per la sua assenza. Le critiche nei confronti di Ancelotti continuano, ma il tecnico italiano resta fermo sulla sua posizione: Neymar sarà convocato solo quando tornerà al massimo della forma.

Per la Seleção si tratta della terza sconfitta nelle ultime nove partite sotto la gestione Ancelotti, un dato che alimenta ulteriormente il dibattito. Dall’altra parte, la Francia esce rafforzata, dimostrando solidità, qualità e una notevole capacità di adattamento anche in situazioni di difficoltà. Un segnale importante in vista del Mondiale ormai alle porte.