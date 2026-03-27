ITALIA-IRLANDA DEL NORD: IL COMMENTO DI GATTUSO – L’Italia supera senza particolari affanni l’Irlanda del Nord e stacca il pass per la finale dei playoff, imponendosi per 2-0. A decidere l’incontro, le reti di Sandro Tonali al 56′ e di Moise Kean all’80′.

Nel prossimo turno, decisivo per il cammino italiano, ci sarà la Bosnia, che ha avuto la meglio sul Galles soltanto dopo i calci di rigore. La sfida si era infatti conclusa sull’1-1 nei tempi regolamentari, con il pareggio firmato all’85′ da Edin Dzeko, attaccante di grande esperienza con trascorsi importanti anche in Italia. Dal dischetto, poi, la Bosnia è riuscita a imporsi per 4-2, conquistando così l’accesso alla finale.

L’appuntamento è fissato per martedì 31 marzo allo Stadio Bilino Polje, dove l’Italia si giocherà una fetta significativa del proprio futuro.

Italia-Irlanda del Nord: le parole di Gattuso in conferenza stampa

Al termine della gara contro l’Irlanda del Nord, Gattuso ha analizzato la prestazione in conferenza stampa, senza nascondere alcune criticità: “Questa sera l’unica cosa importante era vincere, anche se il primo tempo non mi ha convinto affatto“.

Poi lo sguardo è andato subito alla sfida decisiva: “Oggi abbiamo fatto un passettino, ma adesso dobbiamo scalare l’Everest. Ci giochiamo tanto del nostro futuro. Dobbiamo mettere l’elmetto: servirà un’impresa“.