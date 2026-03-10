Clamorosa novità per quel che riguarda Matteo Berrettini: ecco cos’è successo dopo l’eliminazione a Indian Wells.

Il 2026 di Matteo Berrettini non è iniziato benissimo. Il tennista romano, attualmente numero 66 del ranking Atp, si è infatti arreso l’altro giorno ad Alexander Zverev in due set al Masters 1000 di Indian Wells: una sconfitta pesante per Berrettini, che negli ultimi scontri diretti si era quasi sempre imposto sul 28enne tedesco.

Ora, però, arriva una splendida notizia per tutti i tifosi di Berrettini che è il nuovo volto di Xiaomi per i propri smartphone e tablet flagship. Ecco quanto ammesso in queste ore dallo stesso azzurro: “Per me è un grandissimo onore entrare a far parte di Xiaomi come Ambassador. Siamo di fronte a un’azienda innovativa, che è tra i leader mondiali nel settore della telefonia e dei tablet. Non vedo l’ora di iniziare questo percorso insieme e di contribuire a rafforzare ulteriormente il valore di Xiaomi”.

Ma non è finita qui: dopo la delusione a Indian Wells, Berrettini punta a tornare protagonista anche in campo e a riavvicinarsi alle prime posizioni della classifica mondiale. Ci riuscirà?