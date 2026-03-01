La Lazio perde male a Torino, a pochi giorni dalla semifinale di Coppa Italia, i segnali sono più che negativi. La squadra di Sarri subisce due gol e non riesce mai a reagir, a creare occasioni. L’analisi di Franco Melli fotografa il momento.

“Stasera c’è stato il niente, la reazione dell’ultimo quarto d’ora mi ha irritato ancora di più, perché ha dimostrato che una squadre degna di se stessa, con un allenatore degno di se stesso, poteva mettere sotto un Torino terrorizzato dalla classifica e da un nuovo allenatore, D’Aversa, dopo l’esonero di Baroni.

Stasera come ha ribadito il redivivo Zapata, grande giocatore che ebbe un terribile incidente e che sta tornando, ma stasera sfruttando la regola dei cambi e il cross di Obrador è riuscito a sfruttare al meglio le sue qualità. Il secondo tempo della Lazio è stato orrendo e squalificante come il primo. Mi chiedo continuamente perché vedo giocatori scarichi, senza nessuno che riesca a dare la scossa”