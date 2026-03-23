Colpo di scena in casa Juve dopo il deludente pari interno contro il Sassuolo: ecco cosa sta succedendo.

La Juventus spreca una grandissima occasione. Nell’anticipo serale della trentesima giornata di Serie A, i bianconeri non vanno oltre il pareggio (1-1) contro il Sassuolo e si allontanano ulteriormente dal quarto posto utile per la qualificazione alla prossima Champions League. Ora il Como di Fabregas ha 3 punti di vantaggio proprio sulla Juve che, intanto, è stata raggiunta anche dalla Roma, vittoriosa in casa contro il Lecce.

In queste ore è letteralmente esplosa la rabbia dei tifosi della Vecchia Signora, che su X hanno invocato a gran voce l’esonero di Luciano Spalletti:

Roba che se l’avesse fatta Allegri Motta o Tudor i tifosi sarebbero andati a cercarli sotto casa #spallettiOUT — MAinusXi 🖐️👌 (@MAinusXi) March 21, 2026

Pareggio in casa col Torino

Sconfitta a Cagliari

Pareggio a Firenze

Lasciamo perdere i punti che mancano per colpa del VAR, ma, se non vinci queste partite, non meriti la qualificazione in Champions.

Da ora fino a fine campionato #spallettiout — Francesco❤️🤍🖤 (@FrankoJUSTICE) March 21, 2026

Adesso arriva la sosta per le nazionali che permetterà alla Juve di tirare il fiato e di preparare al meglio le restanti 8 gare che mancano al termine del campionato, ma una cosa è certa: Spalletti ora non può più sbagliare perché la volata Champions è entrata nel vivo e le prossime giornate rischiano di essere davvero decisive in tal senso.