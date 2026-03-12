Jannik Sinner davanti a Carlos Alcaraz in classifica: arriva la notizia ufficiale, ecco cosa cambia nel mondo del tennis

Un doppio 7-6 in una gara più sofferta del dovuto. Jannik Sinner conquista i quarti di finale ad Indian Wells al termine di una sfida davvero molto intensa contro il brasiliano Fonseca e prosegue la sua corsa nel Masters 1000 californiano. Nei quarti sfiderà lo statunitense Tien numero 25 del torneo e va da sé come sia il grande favorito.

D’altronde Jannik ha in mente il riscatto dopo le delusioni patite agli Australian Open con l’eliminazione in semifinale e nel torneo di Doha dove il ko è arrivato addirittura ai quarti di finale. Intanto arriva una notizia che infiamma tutti i tifosi dell’altoatesino: nell’eterna sfida con Carlos Alcaraz, arriva l’ufficialità che pone l’italiano davanti allo spagnolo.

Sinner ha una media migliore per quanto riguarda le rimonte: dal 1990, anno in cui furono instaurati i Masters 1000, l’altoatesino ha il 48,6% delle rimonte effettuate, con 17 vittorie e 18 sconfitte. Uno 0,5% superiore rispetto ad Alcaraz che con la vittoria conquistata sul francese Rinderknech ai 16esimi dopo il primo set perso è salito al 48,1%.

I due hanno staccato nettamente Novak Djokovic, fermo invece al 39,8%.Un chiaro esempio lampante di come i primi due al mondo riescano a non perdere la trebisonda nei momenti di difficoltà ma, anzi, siano in grado di emergere in tutto il loro potenziale.

E’ bene ricordare, invece, come nel Ranking ATP sia Alcaraz il numero 1, con lo spagnolo in vantaggio di 2.650 punti nei confronti di Sinner.