Il nome di Vincenzo Schettini, il professore di fisica diventato celebre sui social con il progetto ‘La fisica che ci piace’, è finito al centro di una polemica che nelle ultime settimane ha acceso il dibattito tra studenti, docenti e utenti del web. Marco Vittiglio e Alex Corazzoli, in diretta, hanno acceso un dibattito sul caso.

Schettini, noto per i suoi video divulgativi che hanno conquistato milioni di visualizzazioni, è stato criticato dopo alcune segnalazioni e commenti circolati online riguardo al rapporto tra la sua attività sui social e quella scolastica. Le accuse, rimbalzate rapidamente sui social network, hanno sollevato interrogativi sull’opportunità che un insegnante così esposto mediaticamente mantenga un confine chiaro tra la didattica e la propria presenza online.

La polemica sui social è stata chiara: cultura a pagamento e, appunto, accuse degli ex studenti.

L’opinione pubblica

Il caso ha diviso l’opinione pubblica. Da una parte c’è chi difende il professore, sottolineando il valore divulgativo del suo lavoro e l’entusiasmo che riesce a trasmettere agli studenti verso la scienza. Dall’altra parte, c’è chi ritiene che la figura di un docente influencer sollevi questioni delicate, soprattutto quando la popolarità digitale si intreccia con la vita scolastica.

Nel frattempo la discussione è diventata anche più ampia, toccando un tema ricorrente nel dibattito pubblico: quello dei cosiddetti ‘poteri forti’. In molti commenti online è emersa la convinzione che, in Italia, le polemiche mediatiche raramente si traducano in provvedimenti concreti se non entrano in gioco interessi più grandi. Un’idea che ha alimentato ulteriormente il confronto tra chi chiede maggiore trasparenza e chi considera la vicenda una tempesta mediatica sproporzionata.

Alla fine, resta una certezza: la vicenda di Schettini mostra quanto il confine tra scuola, social media e opinione pubblica sia sempre più sottile. E quando un professore diventa una figura virale, ogni polemica può trasformarsi rapidamente in un caso nazionale.