Roma, allarme Dybala ▷ Ferrajolo: “Trattamento ridicolo! Su Massara e il mercato…”

NON SOLO MASSARA E IL CALCIOMERCATO – Attorno alla Roma e alle condizioni di Paulo Dybala si è acceso un vero e proprio giallo. L’attaccante argentino è stato operato al menisco del ginocchio sinistro a Villa Stuart dal professor Pier Paolo Mariani, intervento che lo costringerà a uno stop di circa 45 giorni prima di poter tornare ad allenarsi.

Uno stop pesante per la squadra allenata da Gian Piero Gasperini, soprattutto in una fase delicata della stagione tra corsa alla Champions League e impegni europei. Ma nelle ultime ore il dibattito si è concentrato soprattutto sulla gestione dell’infortunio.

Secondo diverse indiscrezioni che circolano nell’ambiente calcistico, infatti, i dolori del giocatore potrebbero risalire a settimane prima della diagnosi definitiva, elemento che ha inevitabilmente sollevato interrogativi su come sia stata gestita la situazione nelle fasi iniziali. Il tema è diventato rapidamente oggetto di discussione tra addetti ai lavori e commentatori, alimentando polemiche e perplessità su una vicenda che rischia di avere conseguenze pesanti anche sul piano sportivo.

Roma, Ferrajolo durissimo: “Dybala? Trattato come un malato immaginario”

Sul caso è intervenuto con parole molto dure anche Luigi Ferrajolo, che ha criticato apertamente la gestione della vicenda. “Hanno trattato e insultato Dybala come un malato immaginario, senza rendersi conto del menisco rotto: è gravissimo!”, ha dichiarato il giornalista durante il suo intervento a Radio Radio – Lo Sport.

Parole che riassumono il clima di forte polemica che si è creato attorno alla vicenda. Secondo Ferrajolo, infatti, la gestione della situazione sarebbe stata superficiale, con il rischio di aver sottovalutato i segnali del giocatore e di aver ritardato l’intervento necessario.

Roma, Dybala accentua un altro problema: Il nodo calciomercato e le tensioni con Massara

Nel suo intervento, Ferrajolo ha poi allargato il discorso anche al tema del calciomercato e alle scelte della dirigenza giallorossa, entrando nel merito del lavoro del direttore sportivo Frederic Massara.

“Massara? Non è questione di soldi spesi o no: bisognava prendere giocatori pronti visti gli infortuni. Malen da solo non basta…”, ha aggiunto il giornalista.

Il punto, secondo questa lettura, riguarda soprattutto la strategia adottata sul mercato: la Roma avrebbe investito su diversi profili giovani e di prospettiva, mentre in una stagione segnata da numerosi problemi fisici servivano soprattutto innesti immediatamente pronti (Ogni riferimento a Robinio Vaz e Venturino sono ovviamente del tutto “casuali”…).

Una differenza di visione che negli ultimi mesi avrebbe alimentato anche una certa insoddisfazione da parte di Gian Piero Gasperini, convinto della necessità di costruire un gruppo con un nucleo solido di giocatori già competitivi su cui innestare gradualmente i talenti più giovani.

GUARDA IL VIDEO COMPLETO SUL CANALE YOUTUBE DI RADIO RADIO – LO SPORT