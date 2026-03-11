La Roma prepara la gara di Europa League contro il Bologna: Gasperini ha preso una decisione clamorosa

La sconfitta contro il Genoa ha portato con sé numerose polemiche: un ko che ha frenato la corsa dei giallorossi verso il quarto posto e, quindi, la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Servirà, ora, un pronto riscatto ma al campionato si inizierà a pensare a partire da venerdì.

Eh sì perché i giallorossi tornano in Europa League dopo aver saltato i play off: si scende in campo per gli ottavi di finale della competizione e ad attendere Gasperini c’è l’Euroderby contro il Bologna di Italiano. Manco a dirlo, la competizione è un obiettivo stagionale per la squadra giallorossa che potrebbe tornare a vincere una competizione continentale e conquistare contestualmente la qualificazione alla prossima Champions League.

A Trigoria è quindi vigilia di match e Gasperini è alle prese con la formazione da mandare in campo contro Orsolini e compagni.

Bologna-Roma, la probabile formazione giallorossa

Chi scenderà in campo domani? E’ la domanda che tutti i tifosi giallorossi si pongono. Ebbene, per Gasp non ci sono buone notizie: lunedì Hermoso è tornato in gruppo ad allenarsi ma chiaramente va verificato e soltanto nelle prossime ore si deciderà se farlo scendere in campo oppure no.

Soulé, invece, ha svolto lavoro differenziato e la sua presenza al Dall’Ara è quasi impossibile. Come se non bastasse, Gasperini sta anche valutando l’ipotesi del turn over. Nel prossimo turno di campionato, infatti, la Roma avrà lo scontro diretto con il Como e per questo alcuni dei titolari potrebbero riposare.

E così dalla panchina dovrebbero partire sia Ziolkowski – destinato a sostituire lo squalificato Ndicka in campionato – che Manu Koné, un pilastro della mediana giallorossa con Pisilli pronto ad agire dal 1′. In difesa, accanto al camerunense, spazio per Ghilardi che prenderà il posto di Mancini squalificato. Ecco la probabile formazione.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Ndicka, Ghilardi; Rensch, Cristante, Pisilli, Wesley; Zaragoza, Pellegrini; Malen. All. Gasperini.