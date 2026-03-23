Roma, Gasperini non parla dopo la partita ▷ “C’è nervosismo. Ecco cosa è successo: c’entra Massara”

ROMA-GASPERINI: I MOTIVI DEL SILENZIO – Una vittoria che serviva come il pane. Non solo per la classifica, ma soprattutto per restituire fiducia e autostima a una squadra spenta dal 75′ della sfida contro la Juventus. La risposta è arrivata, anche se senza brillare: la Roma conquista i tre punti al termine di una gara più di sostanza che di qualità, proprio ciò che si chiedeva agli uomini di Gian Piero Gasperini dopo le fatiche dei 120 minuti di giovedì.

A decidere un match rimasto bloccato per tutto il primo tempo è stato l’ingresso vivace, nella ripresa, di Robinio Vaz. Il talento classe 2007 ha sfruttato al meglio un perfetto assist di Hermoso, trovando di testa il gol del vantaggio. Non solo la rete: il giovane francese ha portato energia e soluzioni offensive a un reparto fino a quel momento sterile, mettendo costantemente sotto pressione la difesa del Lecce.

Una vittoria che però non basta a spegnere le tensioni interne. Al termine della gara, infatti, Gasperini ha scelto di non presentarsi ai microfoni, alimentando interrogativi sul clima all’interno del club. Non è la prima volta: già nella sfida d’andata contro il Lecce il tecnico aveva disertato le interviste, allora in segno di protesta per un mercato che stentava a decollare.

Stavolta, secondo la versione ufficiale, alla base della decisione ci sarebbe stato un presunto “abbassamento di voce“. Tuttavia, dietro il silenzio dell’allenatore piemontese sembrano celarsi motivazioni più profonde.

Roma, cosa si nasconde dietro il silenzio di Gasperini? La verità

A fare luce sulla vicenda è stato Stefano Carina, giornalista de Il Messaggero, intervenuto a Radio Radio Mattino – Sport & News. Secondo quanto riportato, il malumore di Gasperini sarebbe legato ad alcune dichiarazioni del direttore sportivo Massara nel prepartita.

“Gli infortuni succedono a tutte le squadre, soprattutto in questa fase della stagione: abbiamo disputato oltre 30 gare. Purtroppo sono concentrati nel reparto offensivo, ma dobbiamo essere in grado di reagire e fare meglio“, aveva dichiarato il dirigente.

Parole che non sarebbero state gradite dall’allenatore, già alle prese con una situazione complicata sul piano fisico e gestionale. Da qui, la scelta di non presentarsi davanti ai microfoni, in un silenzio che lascia intravedere crepe ancora aperte nei rapporti con la società.

Guarda il video con tutti i dettagli e i retroscena sul canale YouTube di Radio Radio – Lo Sport.