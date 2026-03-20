Roma, clamorosa eliminazione: scoppia la bufera! ▷ Aspri duro contro Orsi: “Basta fare il tifoso!”

Finisce nel modo più doloroso possibile l’avventura europea della Roma, eliminata dal Bologna al termine di una partita spettacolare e ricca di colpi di scena, chiusa sul 4-3 dopo i tempi supplementari. All’Olimpico va in scena una battaglia vera, ma alla fine a sorridere è la squadra rossoblù.

La gara si sblocca già nel primo tempo: è il Bologna a colpire per primo con uno scatenato Rowe che buca la porta difesa da Svilar. La Roma reagisce e trova il pareggio grazie a un calcio d’angolo di Pellegrini, su cui svetta Ndicka, al suo quarto gol nel giro di poche partite. Sul finire del primo tempo, El Shaarawy frana su Zortea: calcio di rigore per gli ospiti trasformato da Bernardeschi.

Nella ripresa il match si accende definitivamente. Il Bologna allunga fino al 3-1 con un bolide dal limite di Santiago Castro: a quel punto la qualificazione sembra indirizzata. Ma la Roma non molla: prima accorcia le distanze con il solito Malen su rigore, poi trova il clamoroso 3-3 nei minuti finali con un piazzato di Pellegrini dal limite dell’area, facendo esplodere l’Olimpico e trascinando la sfida ai supplementari.

Quando l’inerzia sembra tutta dalla parte dei giallorossi, arriva però la beffa. Nei tempi supplementari, complice una disattenzione difensiva, il Bologna trova il gol decisivo del 4-3 con Cambiaghi, sfruttando uno spazio lasciato troppo facilmente in area. Un colpo durissimo, da cui la Roma non riesce più a riprendersi.

Il triplice fischio sancisce un’eliminazione che pesa, soprattutto per come è maturata: una partita giocata con cuore e orgoglio, ma segnata da errori nei momenti chiave. Restano i gol, le emozioni e soprattutto i rimpianti per un’occasione sfumata quando sembrava ancora possibile scrivere un finale diverso.

Roma, l’eliminazione dell’Europa League fa esplodere lo scontro in diretta: di chi è la colpa?

Dopo la cocente eliminazione della Roma contro il Bologna, il dibattito si accende anche a Radio Radio Mattino – Sport & News. Durante la trasmissione, si confrontano due visioni opposte su responsabilità e futuro della squadra guidata da Gian Piero Gasperini.

Da una parte, Aspri punta il dito contro la società, parlando senza mezzi termini di errori gravi nella gestione. Secondo lui, il club non avrebbe costruito una rosa all’altezza e, soprattutto, non starebbe supportando adeguatamente l’allenatore in un momento delicato. La sua posizione è chiara: Gasperini va difeso e messo nelle condizioni di lavorare, perché le responsabilità principali non sarebbero in panchina ma nei piani alti.

Di tutt’altro avviso Orsi, che invece sposta il focus proprio sul tecnico. L’ex portiere ritiene che Gasperini abbia inciso negativamente in alcune scelte, sia tattiche che di gestione della partita. Per Orsi, quindi, non si può assolvere del tutto l’allenatore: parte delle colpe ricade inevitabilmente su di lui.

Ascolta lo scontro integrale sul canale YouTube di Radio Radio Lo Sport.