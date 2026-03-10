Pessime notizie in casa Roma dopo la sconfitta sul campo del Genoa: ecco cosa sta succedendo a Trigoria.

Risveglio amaro in casa Roma dopo il pesantissimo ko sul campo del Genoa nel match valido per la ventottesima giornata di Serie A: finisce 2-1 a favore della squadra allenata da De Rossi al termine di 90′ ricchi di colpi di scena. I giallorossi scivolano così al quinto posto in classifica con gli stessi punti del Como a una settimana esatta dallo scontro diretto proprio contro l’undici di Fabregas, mentre la Juve insegue a una lunghezza di distanza.

Intanto c’è da registrare un’altra pesante tegola a Trigoria dopo quella relativa a Dybala. Ad annunciarla è il giornalista Riccardo Trevisani nel corso di un intervento a ‘Radio Manà Manà’: “Lo stop di Soulé rischia di essere più lungo del previsto e l’ex Juve potrebbe rientrare in campo soltanto ad aprile. Un bel guaio per la Roma, visto che l’argentino si vedrebbe costretto a saltare il doppio impegno di Europa League contro il Bologna e diverse gare di campionato”.

Gian Piero Gasperini non sarà di certo soddisfatto dopo quest’annuncio: rischiano di complicarsi i piani della Roma per le sfide di campionato e per il derby europeo.