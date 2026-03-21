L’Italia si prepara agli spareggi per cercare una qualificazione al prossimo Mondiale. Gattuso ha diramato le convocazioni, tra infortuni e scelte al limite, emerge una rosa che a livello qualitativo è poca cosa. Il valore delle avversarie è basso, ci si aspetta comunque un tirono degli azzurri nella competizione più prestigiosa. I commenti sulla Nazionale e sugli uomini scelti da Gattuso di Melli: Sarebbe un terzo sfratto, se guardiamo i club non ci possiamo far coraggio, la condizione generale è così e così. La Roma, l’Inter, il Milan, stanno perdendo autorevolezza. Spero molto in qualche nuovo innesto, mmi riferisco a Palestra, non so e Gattuso avrà il coraggio di metterlo subito, c’è il ritorno di Chiesa, mi auguro che Retegui nel suo calcio di soldi non abbia perso le virtù che aveva. Se non segna Retegui è un problema.

Agresti sulle convocazioni: “L’Irlanda del nord è una squadra modesta, abbiamo perso con la Macedonia quindi dobbiamo essere attenti a tutto. L’Irlanda ha giocatori che giocano in Premier, ma sono solo 3-4, gli altri giocano nella Serie B e C inglesi, immagino ce la giocheremo poi in Galles o Bosnia, squadra molto più valide, comunque secondo me inferiori all’Italia, ma in due stadi caldissimi. Certi comportamenti passati di Zaniolo hanno portato a rapporti non buoni nel gruppo. Prima di inserire chi non è visto benissimo bisogna essere sicuri che possa fare la differenza, ma non è questo il caso”.

Chiesa continua a dividere, Damascelli: “Non avrei mai convocato Chiesa, ma avrei messo dentro Bernardeschi che sta benissimo. Convocare Chiesa è solo una riverenza, un pensiero a quello che ha fatto per l’europeo perché nel Liverpool quando va bene gioca 3 minuti. Io fare giocare Esposito e Kean, perché se fossi l’allenatore non metterei Retegui che non gioca in un campionato competitivo”.